Jupiter's Legacy: i fumetti Panini per immergersi nel mondo della serie Netflix

Jupiter's Legacy è la serie Netflix in arrivo su Netflix e i volumi pubblicati da Panini Comics permetteranno agli spettatori di scoprire il fumetto originale creato da Mark Millar e Frank Quitely da cui è tratto il progetto prodotto per la piattaforma di streaming.

La storia ha al centro di un gruppo di supereroi alle prese con la società contemporanea e costretti ad affrontare nuove crisi che obbligano ad avere un atteggiamento forse più spietato.

Jupiter's Legacy: Josh Duhamel nella serie Netflix

Panini Comics raccoglie ora l'universo creato da Miller e Quietly nel 2013 in due volumi in cui si racconta la storia di Sheldon Sampson, un uomo che ha perso tutto nella crisi finanziaria del '29, ha un sogno: raggiungere un'isola mai apparsa sulle mappe che sembra emanare poteri misteriosi. Quest'isola dà effettivamente potere a chi la popola, trasformando così Sampson e chi l'ha raggiunta insieme a lui nei primi supereroi esistenti sulla Terra, pronti ad aiutare gli Stati Uniti a uscire dalla Grande Depressione grazie alle loro imprese eccezionali. Passano gli anni, l'epoca cambia e cambiano anche gli atteggiamenti: Chloe e Brandon sono figli dei più grandi eroi della terra ma, rispetto a papà Sheldon, preferiscono divertirsi, vivere con la fama ereditata e firmare contratti commerciali con brand importanti. Una generazione di eroi totalmente diversa da quella dei loro genitori. Qualcosa però cambia e spetterà proprio ai giovani eroi seguire le orme della famiglia e tenerne alta la fama. Riusciranno a farcela?

I due volumi, hanno un prezzo di 16€, sono composti da 136 pagine e saranno disponibili in libreria, fumetteria e online.

Jupiter's Legacy: uno dei volumi pubblicati da Panini

Jupiter's Legacy: la copertina di uno dei volumi dei fumetti Panini

Chi volesse invece conoscere il passato degli eroi rappresentati come invecchiati e disillusi in Jupiter's Legacy, può leggere Jupiter's Legacy - Prologo. In questo preludio alla saga dei Sampson, Millar racconta la giovinezza dei suoi eroi e prova a spiegare come e perché il "giocattolo supereroistico" si è rotto. Negli Anni '60, molto tempo prima che i problemi genitoriali venissero a galla, la squadra di giovani supereroi affronta epiche minacce in pubblico mentre, a porte chiuse, combatte i propri demoni personali. Jupiter's Legacy - Prologo è un viaggio nel privato di personaggi che sono forti e determinati solo all'apparenza ma in realtà, anziché elevarsi al di sopra di tutti gli altri, tradiscono, di continuo, la propria umanità.

Il volume, di 296 pagine, ha un prezzo di 34€.

Con Jupiter's Legacy Millar mette la lente d'ingrandimento su una società ricca di ossessioni, problematiche e disuguaglianze sociali nascoste da una patina fatta di super poteri, fisici perfetti e intelligenze oltre l'umana comprensione. Gli eroi di Jupiter's Legacy sono (post)moderni in tutto e per tutto: vanesi, vacui, decadenti e viziati, incarnano perfettamente lo spirito del nostro tempo, un periodo in cui l'integrità e i valori morali non sono più così importanti e le cose che contano sono altre.