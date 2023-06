Elliot Page: 'Un famoso attore mi ha detto 'Ti scop**ò per dimostrarti che non sei gay''

Nel suo nuovo libro, Elliot Page ha rivelato che un attore molto famoso in passato gli ha detto che avrebbe fatto sesso con lui al fine di dimostrargli che non era gay.

Nel suo nuovo libro intitolato "Pageboy", Elliot Page ha parlato per la prima volta di un incontro sconvolgente con un attore famoso che ha avuto luogo nel 2014 durante una festa di compleanno a Los Angeles. L'incidente è avvenuto poco dopo che Page si è dichiarato pubblicamente gay durante un discorso alla conferenza dell'Human Rights Campaign; ricordiamo che l'attore nominato agli Oscar ha rivelato di essere transgender soltanto nel dicembre 2020.

La celebrità in questione si sarebbe avvicinata a Page, ignorando il suo orientamento sessuale, facendo commenti denigratori e arrivando persino a minacciarlo: "Non sei gay, non esiste essere gay. Hai solo paura degli uomini. Ti scoperò per farti capire che non sei gay". Page ha poi incrociato nuovamente l'attore in una palestra, dove quest'ultimo ha cercato di prendere le distanze dai suoi commenti precedenti.

Ellen Page in una immagine del film Hard Candy

Page ha deciso di includere nel suo libro questa storia, intitolata "Famoso stronzo alla festa", per far luce sulla discriminazione e sulle sfide che devono continuamente affrontare le persone queer e trans: "Ho avuto diverse versioni di situazioni come questa svariate volte nella mia vita. Molte persone queer e trans ne sono incessantemente vittime."

"Questi momenti di cui spesso non parliamo in realtà sono terribili. Ho incluso questa storia nel libro per evidenziare le difficoltà che affrontiamo e ciò a cui veniamo costantemente sottoposti, soprattutto in ambienti prevalentemente cisgender ed eterosessuali", ha concluso Elliot Page, decidendo di non rivelare il nome dell'attore, ma facendo intendere che quest'ultimo sarà consapevole delle sue azioni e delle relative conseguenze.