Juniper: il nuovo trailer per il mercato USA del film con Charlotte Rampling regala nuove scene

Juniper, il dramma neozelandese con al centro Charlotte Rampling arriverà in America, come svela un nuovo trailer; una mossa del genere sbloccherà ulteriormente la sua distribuzione?

Juniper, il dramma neozelandese con Charlotte Rampling, approderà anche in America, dato che Greenwich Entertainment ha acquisito i diritti della sua distribuzione sul territorio a stelle e strisce, pubblicando anche un trailer inedito. A un anno dalle prime proiezioni, l'opera cinematografica si prepara a rompere i propri confini di appartenenza arrivando in un circuito ben differente che potrebbe, forse, ampliare ulteriormente le sue possibilità in termini di pubblico globale.

Juniper verrà innanzitutto proiettato a Palm Springs questa settimana, per poi essere distribuito dal 24 febbraio sulle varie piattaforme streaming americane.

Charlotte Rampling diretta da Gaspar Noé nel corto commissionato da Saint Laurent (VIDEO)

Diretto da Matthew J. Saville, il film racconta di un'ex corrispondente di guerra (Charlotte Rampling) ora annoiata in pensione e alcolizzata, con un problema alla gamba. Il figlio adulto e semi-estraneo Robert (Marton Csokas) le organizza la convalescenza nella sua casa in Nuova Zelanda e si prende cura del nipote adolescente Sam (George Ferrier) che lei non ha mai incontrato. Nell'insieme di problematiche specifiche si sviluppa una storia dalle tinte inaspettate.