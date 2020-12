Charlotte Rampling diretta da Gaspar Noé nel corto commissionato da Saint Laurent (VIDEO)

Charlotte Rampling è la protagonista di un nuovo cortometraggio diretto da Gaspar Noé realizzato per la casa di moda Saint Laurent e il video, della durata di otto minuti, è stato condiviso online.

Il filmato mostra l'attrice nel ruolo di un'artista e si apre con una donna che corre e urla spaventata in una foresta, prima di entrare all'interno di una casa in cui si muovono delle modelle.

In Summer of '21 l'attrice Charlotte Rampling viene mostrata mentre è seduta in un camerino vestita con un capo ornato da piume nere, impegnata a specchiarsi prima di uscire dalla stanza.

Il progetto firmato da Gaspar Noé, commissionato dal direttore creativo del marchio Anthony Vaccarello, si conclude con l'attrice mentre riceve un applauso da parte delle modelle.

La colonna sonora del progetto è una versione strumentale del brano I Feel Love di Donna Summer realizzata da Sebastian.

Il comunicato stampa sostiene che l'atmosfera sia in linea con quella delle prime boutique aperte del marchio Saint Laurent negli anni '60.

L'attrice Charlotte Rampling, prossimamente, sarà tra i protagonisti di Dune, il film diretto da Denis Villeneuve che arriverà prossimamente nelle sale dopo un lungo posticipo causato dalla chiusura delle sale cinematografiche in tutto il mondo.