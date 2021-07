Jungle Cruise, le prime reazioni della critica: "È come i Pirati dei Caraibi"

A pochi giorni dall'uscita di Jungle Cruise, sui social sono emerse le prime reazioni della critica internazionale che promuovono a pieni voti il film con Dwayne Johnson ed Emily Blunt, paragonandolo a La Mummia del 1999 e ai primi capitoli di Pirati dei Caraibi.

In attesa di poter vedere Jungle Cruise sul grande schermo e su Disney+, la critica internazionale ha condiviso le prime reazioni sui social, dalle quali emerge un generale entusiasmo per l'avventura che vede protagonisti Dwayne Johnson ed Emily Blunt. Jungle Cruise viene anche paragonato, in maniera positiva, a film del passato come La mummia del 1999 e All'inseguimento della pietra verde.

Jacob Hall ha commentato così il nuovo film Disney: "Mi sono divertito con Jungle Cruise, che aspira alle spumeggianti emozioni de La Mummia del 1999 e dei primi Pirati dei Caraibi. Dwayne Johnson ed Emily Blunt hanno una chimica micidiale. Edgar Ramirez interpreta un uomo fatto interamente di serpenti. Sapete, il cinema". Anche Vanessa Armstrong ha amato il film, come è possibile constatare leggendo la sua prima reazione sui social: "Ieri sera ho visto Jungle Cruise! È un film divertente. Per me, La Mummia del 1999 è dappertutto, con Emily Blunt nei panni del personaggio di Brandon Fraser".

Tra le altre reazioni segnaliamo quella di Steven Weintraub che twitta: "Dopo aver visto Jungle Cruise capisci perché The Rock voleva che Jaume Collet-Serra dirigesse Black Adam. Jungle Cruise è un'avventura così divertente che funziona per tutte le età. Emily Blunt e Dwayne Johnson hanno una chimica fantastica. Pollice in alto". Drew Taylor ha invece scritto: "Ho amato davvero Jungle Cruise, un'avventura allegra e vivace che onora l'attrazione originale mentre forgia il suo percorso distinto e mistico. The Rock e Blunt hanno un'alchimia innegabile e gli effetti speciali sono davvero abbaglianti. Non raggiunge i livelli dei 'Pirati', ma si avvicina".

Rob Keyes, infine, ha descritto così la visione del film: "Ho visto Jungle Cruise oggi. The Rock dice da due anni che è ispirato ad Indiana Jones, All'inseguimento della pietra verde e La regina d'Africa, ed è esattamente così che funziona. È super divertente, con tanto cuore, e dopo i primi 10 minuti rimarrai ipnotizzato. Di più, per favore".

Nel cast di Jungle Cruise, insieme a Dwayne Johnson ed Emily Blunt, troviamo Jack Whitehall, Edgar Ramirez, Jesse Plemons e Paul Giamatti. Il film sarà disponibile nelle sale dal 28 luglio e su Disney+ dal 30 luglio.