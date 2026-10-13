Jumbo - La voce di Don: magia e amicizia nella clip in esclusiva

Un viaggio emozionante tra la realtà e la dimensione degli spiriti, capace di affrontare con delicatezza i temi della perdita, della crescita e del valore dell'amicizia. In esclusiva, infatti, vi presentiamo una clip tratta da Jumbo - La voce di Don , il nuovo lungometraggio d'animazione che farà il suo esordio nelle sale cinematografiche italiane il 15 ottobre 2026. Prodotto da Visinema Studios e distribuito da Amaranta Frame, il film promette di fondere toni drammatici e fantasy per raccontare la magia dell'infanzia.

Un viaggio tra mondi e la forza del riscatto

Il protagonista della storia è Don, un bambino costantemente preso di mira dai coetanei che lo deridono affibbiandogli il soprannome di "Jumbo". Don, tuttavia, custodisce un sogno speciale: partecipare a un talent show con uno spettacolo ispirato al libro di fiabe scritto dai suoi genitori, tragicamente scomparsi, per dimostrare a tutti il proprio valore.

Quando un bullo gli ruba il prezioso libro, il percorso di Don sembra interrompersi. È in quel momento che avviene l'incontro con Meri, una bambina fantasma proveniente dal mondo degli spiriti. Anche Meri ha una missione: ricongiungersi con le anime dei suoi genitori. Unendo le forze, i due bambini intraprendono un'avventura straordinaria a cavallo tra mondi diversi, imparando ad aiutarsi a vicenda, a superare il dolore e a scoprire il senso più profondo del legame di amicizia. Nella clip vediamo il primo incontro di Don con la bimba fantasma, una sequenza dove immaginazione e magia si fondono per mostrarci quanto il gioco possa aiutare a stringere legami.

Un cast vocale d'eccezione

Per la versione italiana, il film si avvale di un ricco cast vocale che unisce giovani talenti a celebri professionisti dello spettacolo e del doppiaggio. A dare la voce al piccolo Don è Francesco Raffaeli, mentre Martina De Carolis interpreta la bambina fantasma Meri, affiancati da Ciro Clarinzio nel ruolo di Nurman e Gabriele Tonti in quello di Atta. Accanto alle giovani voci figurano celebri nomi del panorama italiano: Luca Ward presta la voce al Capovillaggio, Paolo Ruffini interpreta il Papà di Meri, Angiola Baggi veste i panni della Nonna di Don ed Emanuele Ruzza assume il ruolo del Papà di Don.

La visione del regista Ryan Adriandhy

Il film segna l'esordio alla regia di un lungometraggio d'animazione per il cinema per Ryan Adriandhy, già Head of Animation Development presso Visinema Pictures e premiato col premio Piala Citra nel 2020 per il miglior cortometraggio d'animazione con Prognosis.

I protagonisti del film

In concomitanza, poi, con la release cinematografica, il lancio del film sarà accompagnato dal progetto educational "JUMBO - La voce di Don. Porta la voce a scuola", presentato da Paolo Ruffini e rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie italiane. Articolato in quattro moduli didattici, il percorso utilizzerà la disciplina del doppiaggio per avvicinare i ragazzi al linguaggio del cinema, raccontando il dietro le quinte del lavoro di adattamento dei dialoghi e interpretazione vocale. Attraverso video e attività di classe, gli studenti avranno l'opportunità di esplorare il percorso creativo della pellicola, approfondendo al contempo temi fondamentali quali l'inclusione, la fiducia in se stessi e l'empatia.