Jumanji: a novembre debutterà il videogioco ispirato al franchise

Jumanji avrà un videogioco ispirato al franchise che sarà disponibile a partire dal 15 novembre, come annuncia il trailer.

Il progetto è stato creato da Funsolve, Outright Games e Bandai Namco e al centro dell'azione ci saranno i protagonisti del reboot di cui arriverà prossimamente nelle sale un sequel.

I giocatori potranno quindi scegliere in Jumanji: The Video Game se calarsi nel ruolo del Dottor Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, Franklin "Mouse" Finbar o il professor Shelly Oberon.

Il videogame sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC a novembre.

I giocatori potranno vivere nuove avventure insieme ad altri tre amici, controllando ognuno un personaggio diverso.

Il sito ufficiale spiega: "Solo tu e tre compagni di squadra potete recuperare i Gioielli e salvare Jumanji. Quindi vai online, riunisci gli amici per una partita o affronta l'avventura da solo con i tuoi compagni AI. C'è un esercito di malvagi predoni da sconfiggere, bestie mortali e trappole da evitare, e personalizzazioni fantastiche da sbloccare. E con gli eroici Dr. Bravestone, Ruby, Mouse e Prof. Oberon come avatar, sai di avere delle capacità uniche - e delle debolezze esilaranti - per salvare la situazione!".

Tra le funzionalità del gioco ci sono anche delle location mai viste prime all'interno del mondo di Jumanji e degli elementi personalizzabili come gli abiti o gli stili delle armi.

Jumanji 3, Dwayne Johnson annuncia la fine delle riprese!