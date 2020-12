Jumanji: Kirsten Dunst a 13 anni definiva Robin Williams "Il più genuino di tutti"

Quando Jumanji uscì al cinema, Kirsten Dunst aveva solo 13 anni e rilasciò un'intervista ad Entertainment Tonight, parlando delle scene del film che più l'avevano fatta divertire e dell'impressione che gli aveva fatto Robin Williams sul set.

Nel mese di dicembre 2020 ricorre il 25esimo anniversario di Jumanji, uno dei film più amati di sempre, capace di far innamorare intere generazioni. Tratto dall'omonimo albo illustrato per bambini scritto da Chris Van Allsburg, il film di Joe Johnston poté contare sul contribuito del grande Robin Williams, scomparso nel 2014 a soli 63 anni dopo essere stato protagonista di una incredibile carriera ed essere entrato nel cuore di milioni di persone. Tra gli altri interpreti del film, ricordiamo anche una giovanissima Kirsten Dunst, all'epoca 13enne, chiamata a ricoprire il ruolo della piccola Judy Shepherd.

In occasione del 25esimo anniversario di Jumanji, Entertainment Tonight ha scelto di condividere il video dell'intervista che all'epoca rilasciò proprio Kirsten Dunst e all'interno della quale ricordava la sua scena preferita del film e soprattutto elogiava Robin Williams per le sue qualità umane e attoriali. Per quato riguarda la sequenza che più la colpì all'epoca, Dunst ha dichiarato: "La mia scena preferita? La scena delle scimmie. Quando io e mio fratello ci affacciamo in cucina e vediamo le scimmie che mettono sottosopra la nostra cucina. Inoltre mi piace anche quella in cui sempre le scimmie sono per strada e guardano la piccola tv nella vetrina del negozio mentre c'è la scena de Il mago di Oz in cui le scimmie volanti iniziano a ballare e allora decidono di entrare nel negozio e mettere sottosopra anche quello".

Spostando l'attenzione su Robin Williams, Dunst ha raccontato di quanto fosse divertente l'attore sul set, definendolo "un uomo simpatico e genuino": "Ogni film che fa è divertente e lui è una delle persone più simpatiche e genuine, è così gentile. A volte improvvisa ma in quei casi sai che devi semplicemente lasciarlo fare perché ti farà divertire. Quando c'è lui è difficile mantenere una faccia seria, per cui quando c'erano lui e Bonnie (l'attrice Bonnie Hunt, ndr) dovevi starne fuori altrimenti finivi per rotolare a terra dal ridere".

Di recente, Bradley Pierce, che in Jumanji interpretava Peter Shepherd, ha ricordato con affetto la sua esperienza sul set con Robin Williams, definendola "speciale" ed elogiando la capacità dell'attore di trasformare un'esperienza stressante in un gioco ricco di autentico divertimento.