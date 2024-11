Jumanji: il gioco da tavolo dal celeberrimo film è in sconto su Amazon per il Black Friday

Per coloro che hanno amato il famoso film con Robin Williams, vi segnaliamo che su Amazon, in occasione del Black Friday 2024, è possibile trovare in offerta il gioco da tavolo di Jumanji (una delle sue versioni).

La riproduzione del gioco da tavolo di Jumanji, targata in questo caso Spin Master, è attualmente in offerta su Amazon per il Black Friday 2024. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, è disponibile a 18,39€, con uno sconto del 16% sul prezzo più basso recente indicato (21,84€) e del 26% sul prezzo consigliato indicato (24,99€). Trovate tutti i dettagli relativi al gioco in questione passando dal box seguente, o cliccando su questo indirizzo. Questo Jumanji è venduto e spedito da Amazon.

Jumanji: il gioco da tavolo che trasforma ogni serata in un'avventura indimenticabile

Il gioco da tavolo Jumanji targato Spin Master porta il mistero e il brivido della leggendaria avventura cinematografica direttamente nelle vostre mani. Preparatevi a immergervi in una giungla viva e implacabile, dove ogni turno è una corsa contro il tempo, ogni carta una sfida da affrontare e ogni decisione potrebbe significare la salvezza o la perdita per l'intera squadra.

Jumanji 3: Sony annuncia la data di uscita nelle sale americane

La missione è chiara: collaborare, risolvere enigmi e completare prove per raggiungere il cuore della giungla e gridare "JUMANJI!" prima che sia troppo tardi. Ma attenzione: perdere i tuoi Gettoni Vita potrebbe condannare tutti. Con un tabellone iconico, un decodificatore verde brillante, dadi speciali, carte enigma e una clessidra che scandisce ogni momento cruciale, questo gioco diventa un'esperienza che trasforma i giocatori in veri avventurieri.