Jumanji: il gioco da tavolo tratto dal celebre film è in sconto su Amazon

Pronti per un'avventura epica? Con il gioco da tavolo Jumanji, l'emozione prende vita direttamente a casa vostra! Ispirato al celebre film, questo gioco non è solo un passatempo: è un'esperienza immersiva che vi trasporterà nella leggendaria giungla di Jumanji, dove ogni lancio di dado può condurre a misteriose sfide e imprevedibili colpi di scena. Ideale per sessioni con amici o familiari, Jumanji sfida dai 2 ai 4 giocatori a mettere alla prova il proprio coraggio e ingegno, risolvendo enigmi e superando prove. L'aspetto unico del gioco risiede nel suo design: realizzato in legno e confezionato come uno scrigno, il tabellone si apre come un portale verso un mondo di avventure senza tempo.

L'impatto culturale del film originale è ancora vivissimo e questo gioco ne incarna alla perfezione l'atmosfera magica e pericolosa. Con il suo avvertimento leggendario - "Un gioco che sa trasportar chi questo mondo vuol lasciar" - Jumanji è un richiamo irresistibile per i fan nostalgici e per i nuovi esploratori. Grazie al realismo dei dettagli e alle dinamiche di gioco cooperative, Jumanji diventa più di un semplice board game, regalando una connessione profonda con il mondo fantastico del film e con i compagni di gioco. Un'avventura senza tempo vi aspetta: siete pronti a gridare "Jumanji" e completare la missione, o a finire per soccombere alla giungla selvaggia?

Oggi, dunque, vi segnaliamo che su Amazon è in offerta, attualmente parlando, il gioco da tavolo di Jumanji targato Spin Master Games. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarlo a 32,99€ con uno sconto del 18% sul prezzo consigliato indicato (39,99€). Se interessati al recupero, o ad avere informazioni in più sull'articolo ludico in questione, passate dal box seguente o cliccate su questo indirizzo.

Nella scatola di questa versione del gioco da tavolo di Jumanji troverete: 1 tabellone in legno, 1 decodificatore a cupola verde, 100 carte enigmi & sfide, 4 segnalini a forma di rinoceronte, 12 gettoni vita, 2 dadi normali, 4 dadi sfida, 1 clessidra , istruzioni.