Jumanji: Benvenuti nella giungla, su Netflix in streaming da oggi!

Jumanji: Benvenuti nella giungla arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di novembre: in scena The Rock nel sequel del famosissimo film del 1997, portato per la prima volta su schermo da Robin Williams.

Jumanji è un classico per diverse generazioni di giovani (più o meno) spettatori. Quando uscì nel 1995 ebbe un successo strepitoso, sia di incassi, con quasi 300 milioni di dollari incassati, sia di passaparola, elementi questi che hanno elevato il film a un cult vero e proprio. La notizia del ritorno del film al cinema grazie a Dwayne Johnson ha preoccupato moltissimi, ma alla fine Jumanji - Benvenuti nella giungla è stato un successo oltre ogni aspettativa.

Il lungometraggio racconta quello che accade quando un gruppo di ragazzini trova un vecchio videogioco: i giovani verranno trasportati in una foresta pericolosa e ricca di insidie. I commenti della critica e del pubblico sono stati molto positivi, con numerosissimi elogi alla performance di Jack Black e al fatto che il film sia riuscito a rovesciare ogni aspettativa, divertendo genuinamente gran parte del pubblico.

