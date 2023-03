Jumanji 4, Kevin Hart ci aggiorna sul nuovo capitolo della saga

Sono passati ormai quattro anni dall'ultimo film di Jumanji, e ora una delle star delle nuove pellicole del franchise, Kevin Hart, ci spiega a che punto è lo sviluppo del prossimo capitolo.

Jumanji 4 non è un'utopia, e a confermarlo arriva Kevin Hart ai microfoni di Variety.

Da tempo infatti si parla della possibilità di un quarto capitolo di Jumanji, e cast e crew del franchise ne hanno più volte anticipato la produzione, ma finora non si era ancora mosso nulla su quel fronte.

Adesso, però, sembrerebbe che qualcosa stia bollendo in pentola.

"Ho parlato con Dwayne Johnson proprio l'altro giorno, e al momento ci frullano un po' di idee niente male" ha raccontato l'attore al sito, confermando che "Stiamo parlando, ovviamente, di un altro Jumanji. Quello è stato oggetto di conversazione".

E poi ha aggiunto, in riferimento a un loro nuovo team-up, come segnala anche The Direct: "Stiamo cercando di capire quale potrebbe essere il capitolo conclusivo di questo duo [Hart & Johnson]. Sentiamo il bisogno di realizzare qualcosa di grande per l'occasione, non vogliamo lasciare tutto così. Vogliamo qualcosa che ci faccia dire con orgoglio 'Questo è il nostro ultimo film insieme'".

Kevin Hart è il comico più pagato dell'anno, Amy Schumer nella top 10

E voi, cosa vorreste da un quarto Jumanji? E quale pensate sarà l'ultima collaborazione artistica tra Kevin Hart e Dwayne Johnson?