Juliet, Naked - Tutta un'altra musica, featurette esclusiva del film con Ethan Hawke

Juliet, Naked - Tutta un'altra musica, tratto da un romanzo di Nick Hornby, è un film interpretato da Rose Byrne, Ethan Hawke e Chris O'Dowd, che arriverà nelle sale il prossimo 6 giugno grazie a Bim Distribution.

La trama di Juliet, Naked - Tutta un'altra musica ruota attorno al personaggio di Annie, che vive da lungo tempo una relazione abitudinaria con Duncan nella tranquilla cittadina di Gooleness. Mentre Annie inizia a desiderare un figlio, il marito è ossessionato dalla musica dell'ormai dimenticato musicista rock Tucker Crowe. L'uscita del demo acustico di un album di successo di Tucker di venticinque anni prima porterà a un incontro con l'elusivo rocker che cambierà la vita di tutti i protagonisti.

Juliet, Naked - Tutta un'altra musica: Rose Byrne ed Ethan Hawke in un'immagine del film

Juliet, Naked - Tutta un'altra musica, presentato lo scorso anno al Sundance Film Festival, è una commedia sulle nuove chance che la vita ci offre. Il film è interpretato da Rose Byrne nei panni di Annie, Chris O'Dowd che interpreta Duncan, mentre nelle vesti dell'irresistibile rocker Tucker Crowe troviamo un ottimo Ethan Hawke. Il film è diretto da Jesse Peretz e prodotto da Albert Berger, Ron Yerxa, Barry Mendel Judd Apatow e Jeffrey Soros. L'adattamento, che risulta essere molto in sintonia con il romanzo originale, è stato affidato ad una coppia di sceneggiatori, marito e moglie, Jim Taylor e Tamara Jenkins.

Tutta un'altra musica, Il libro di Nick Hornby da cui è tratto il film, è stato pubblicato nel 2009 ed ha molte similitudini con Alta fedeltà, romanzo dello stesso autore anche esso adattato per il grande schermo da Stephen Frears. Juliet, Naked - Tutta un'altra musica arriva in Italia il prossimo 6 giugno e ci viene presentato in questa video featurette esclusiva dai protagonisti Rose Byrne e Ethan Hawke.