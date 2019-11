Julie Andrews: "Mi offrirono cocaina perché volevano vedere Mary Poppins su di giri"

Julie Andrews ricorda di quando ad una festa, nel 1971, le offrirono di sniffare cocaina, per vedere Mary Poppins come sarebbe stata da fatta

Julie Andrews ha ricordato di quando le offrirono della cocaina ad un party, nel 1971, perché i padroni di casa volevano vedere Mary Poppins su di giri. Tentarono di convincerla intonando una delle più celebri canzoni del film, ma suo marito Blake Edwards intervenne.

L'episodio è stato raccontato dall'attrice nel suo libro Home Work: A Memoir of My Hollywood Years, la biografia in cui Julie Andrews ripercorre la carriera e gli episodi più importanti della sua vita: "Mi cantavano 'basta un poco di zucchero...' offrendomi cocaina. I padroni di casa volevano vedere come sarebbe stata Mary Poppins da fatta"

Julie Andrews in una scena del film Mary Poppins ( 1964 )

Il volto storico della tata disneyana Mary Poppins ha ricordato quel party a casa di un agente di Hollywood molto importante, dove girava molta cocaina: "Io e mio marito eravamo stati invitati da un agente di Hollywood molto importante. Appena entrati nella villa, ci siamo trovati di fronte a una classica scena di quei tempi: ovunque c'erano vassoi d'argento pieni di 'roba'. Durante la cena, la coca veniva fatta girare quasi fosse un dessert"

Angela Lansbury, quando sua figlia era seguace di Charles Manson

Julie Andrews ha continuato a raccontare che l'esperienza fu molto surreale, in quanto tutti gli ospiti della feste volevano costringerla a sniffare, e lei e il marito Blake Edwards hanno tentato di fermarli andando via: "Erano tutti intorno a me con questo vassoio, pronti a ficcarmici la testa dentro. Grazie a Blake misericordiosamente la smisero e si tirarono indietro. Poi decidemmo di andarcene, passando letteralmente sopra corpi di star famosissime svenute, rantolanti, altre a fatica appoggiate al muro per cercare di stare in piedi."

Un episodio che ha segnato la star di Hollywood, una volta rientrata a casa da quella cena, ha riflettuto a lungo su quanto visto e successo, in particolare su come la droga possa rovinare la vita delle persone: "Di ritorno a casa quella sera sono rimasta alla mia finestra della cucina aperta e ho guardato fuori attraverso il campo da golf, cercando di dare un senso a quella esperienza surreale e ancora non l'ho trovata"