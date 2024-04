Back to Black, Jack O'Connell: 'È una celebrazione della vita di Amy Winehouse'

Dopo i successi di Bohemian Rhapsody e Rocketman, il cinema torna a raccontare un'altra figura iconica della musica, Amy Winehouse, nel biopic diretto da Sam Taylor-Johnson. Nel cast, Jack O'Connell interpreta l'ex marito di Winehouse, Blake Fielder-Civil.

Back to Black: Marisa Abela nel film

L'attore ha risposto alle critiche di chi ritiene sia passato troppo poco tempo dalla morte di Winehouse per realizzare un film sulla sua vita:"Qual è il lasso di tempo accettabile? Mettiamola così: se stessimo cercando di ritrarla in una luce negativa in qualsiasi forma, allora potrebbe essere un punto valido e posso capire uno o due che lo prevedono. Ma se parli con Sam, non lo stiamo nemmeno chiamando biopic, è una celebrazione. Posso essere d'accordo su questo".

L'incontro con l'ex marito

Jack O'Connell ha raccontato di aver trascorso un pomeriggio con Blake Fielder-Civil per prepararsi al ruolo, anche se quest'ultimo non era molto felice di rivangare il passato:"È stato abbastanza aperto, parlava così bene di Amy. C'era qualcosa di così genuino nel modo in cui parlava, per me era innegabile che l'amasse. Questo ha influenzato come volevo ritrarlo. Non era eccessivamente entusiasta perché ovviamente si sta parlando di una fase della sua vita molto personale, e nutre un mix di emozioni".

Nel cast del film anche Marisa Abela nel ruolo di Amy Winehouse, Eddie Marsan nel ruolo di Mitch Winehouse, il padre di Amy, e Lesley Manville.