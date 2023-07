Julian Sands: impossibile determinare la causa della morte per via delle condizioni del corpo

La causa della morte di Julian Sands sarà indicata come "indeterminata" sul suo certificato di morte finale. Mara Rodriguez, addetta alle informazioni pubbliche presso il dipartimento dello sceriffo della contea di San Bernardino in California ha dichiarato a Yahoo! Entertainment che lo scenario è piuttosto comune in casi come quello di Sands. Al momento della scomparsa, l'attore aveva 65 anni.

La morte dell'interprete di Camera con vista è stata confermata alla fine del mese scorso, ma la star inglese era scomparsa da gennaio mentre faceva un'escursione sulle montagne di San Gabriel, fuori Los Angeles. L'esperto escursionista è stato visto l'ultima volta il 13 gennaio sul Monte Baldy durante una tempesta invernale. Quando lui e un altro escursionista sono scomparsi nello stesso periodo, le squadre di soccorso sono intervenute, ma hanno dovuto rinunciare alla loro missione a causa delle condizioni proibitive, compreso il rischio di una valanga. Elicotteri e droni sono stati inviati per continuare il loro lavoro fino a che il corpo non è stato rivenuto a giugno.

Julian Sands, John Malkovich ricorderà l'amico "ogni giorno della mia vita"

"Sabato 24 giugno 2023, verso le 10:00, escursionisti civili hanno contattato la stazione dello sceriffo di Fontana dopo aver scoperto resti umani nella natura selvaggia del Monte Baldy", si legge in una dichiarazione del dipartimento del medico legale dello sceriffo della contea di San Bernardino. "Gli agenti della stazione Fontana, insieme alla divisione per le operazioni di emergenza del dipartimento dello sceriffo, sono intervenuti sulla scena. Il medico legale ha successivamente identificato positivamente i resti nella persona di Julian Sands, 65 anni, di North Hollywood. La causa della morte è ancora oggetto di indagine, in attesa di ulteriori risultati dei test".