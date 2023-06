Julian Sands: resti umani trovati nell'area delle ricerche dell'attore scomparso

Non sono incoraggianti gli ultimi aggiornamenti sulle ricerche dell'attore britannico scomparso diversi mesi fa dopo un'escursione.

Come riportato da Variety, le autorità hanno confermato il ritrovamento di resti umani nei pressi dell'area di ricerca in cui l'attore britannico Julian Sands era scomparso durante un'escursione a gennaio.

Il Dipartimento dello sceriffo di San Bernardino ha confermato sabato scorso che alcuni escursionisti civili hanno scoperto dei resti umani nella zona inesplorata del Monte Baldy.

"Gli agenti della stazione di Fontana, insieme alla Divisione Operazioni di Emergenza del Dipartimento dello Sceriffo, sono intervenuti sul posto", hanno detto gli sceriffi in un comunicato stampa. "Il deceduto è stato trasportato all'ufficio del coroner, in attesa di un'identificazione. L'identificazione dovrebbe essere completata la prossima settimana e a quel punto aggiorneremo questo comunicato stampa. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli".

Le ricerche di Sands, oltre che attore anche escursionista esperto, sono riprese il 17 giugno dopo cinque mesi. L'area è stata colpita da condizioni meteorologiche estreme quest'inverno, che hanno ritardato la possibilità di una nuova ricerca fino a quando il clima più caldo non avrebbe reso più sicuro il lavoro delle autorità.

Secondo le autorità, oltre 80 volontari di ricerca e soccorso, agenti e personale hanno condotto le ricerche il 17 giugno insieme a due elicotteri e a equipaggi di droni. I droni hanno anche perlustrato le aree inaccessibili che le squadre di terra non potevano raggiungere.