Julian McMahon, star di Nip/Tuck e Streghe, è morto a 56 anni

Julian McMahon, star di serie come Streghe e Nip/Tuck, è morto il 2 luglio a Clearwater, Florida, all'età di 56 anni.

La moglie ha annunciato la triste notizia rivelando che l'attore australiano stava lottando in privato contro il cancro.

L'annuncio della moglie della star

Kelly McMahon ha rilasciato un comunicato in cui spiega: "Voglio condividere con il mondo la notizia che il mio amato marito, Julian McMahon, è morto pacificamente questa settimana dopo un coraggioso sforzo di battere il cancro. Julian amava la vita. Amava la sua famiglia. Amava i suoi amici. Amava il suo lavoro e amava i suoi fan".

Fire with Fire: un'immagine esclusiva di Julian McMahon tratta dal film

La moglie dell'attore ha aggiunto: "Il suo più grande desiderio era di portare gioia al maggior numero di persone possibile. Chiediamo il vostro sostegno durante questo periodo per permettere alla nostra famiglia di affrontare il lutto privatamente. E auspichiamo che tutte le persone a cui Julian ha regalato gioia possano continuare a trovarla nella vita. Siamo grati per i ricordi".

McMahon era nato a Sydney, in Australia, il 27 luglio 1968 ed era figlio dell'ex primo ministro che era stato alla guida della sua nazione nel 1971 e 1972.

La carriera della star

Julian aveva iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo dopo delle esperienze come modello, ottenendo un ruolo nella soap opera The Power, the Passion e passando poi a Home and Away. Il suo debutto cinematografico è avvenuto nel 1992 con Wet and Wild Summer!, trasferendosi poco dopo negli Stati Uniti. Tra i suoi primi lavori americani ci sono la serie Profiler - Intuizioni mortali e poi Streghe, in cui aveva la parte di Cole Turner.

Successivamente Ryan Murphy l'ha scelto come protagonista di Nip/Tuck nei panni del Dottor Christian Troy. Per il piccolo schermo è stato recentemente anche star di FBI: Most Wanted e Marvel's Runaways.

Sul grande schermo ha interpretato il Dr. Doom nei film dei Fantastici 4 arrivati nelle sale nel 2005 e 2007. Tra i progetti in cui ha recitato ci sono anche Premonition, RED, Paranoia e The Surfer.

Recentemente aveva avuto un ruolo nella serie The Residence con la parte del primo ministro australiano.