Julian McMahon: i colleghi di Streghe e I Fantastici 4 ricordano l'attore scomparso prematuramente

Julian McMahon è scomparso il 2 luglio a causa di un cancro all'età di 56 anni e diversi colleghi delle serie e dei film nei quali ha lavorato lo hanno ricordato tramite dichiarazioni e post sui social.

Da Alyssa Milano a Rose McGowan, da Ioan Gruffudd a Holly Marie Combs, tante co-star di McMahon hanno ricordato l'amico e il collega in show come Streghe e I Fantastici 4.

Il ricordo dei colleghi di Julian McMahon

"Julian McMahon era magia. Quel sorriso. Quella risata. Quel talento. Quella presenza. Entrava in una stanza e la illuminava, non solo con il carisma, ma con la gentilezza. Con la malizia. Con una comprensione profonda dell'animo" ha scritto in un post Alyssa Milano.

"Abbiamo passato anni insieme in Streghe, anni di scene, storie e tanti momenti nel mezzo. Mi ha fatto sentire al sicuro come attrice. Vista come donna. Mi ha sfidata, presa in giro, sostenuta. Eravamo molto diversi, eppure ci siamo sempre capiti".

Julian McMahon in una scena di Premonition

Julian McMahon ha interpretato Cole Turner, partner del personaggio di Milano dal 2000 al 2005:"Il tuo inesauribile entusiasmo per la vita e il tuo assurdo senso dell'umorismo ci mancheranno enormemente. La gioia e le risate che hai causato direttamente saranno sempre ricordate" ha ricordato Holly Marie Combs mentre Rose McGowan lo ha ricordato come una persona brillante e un talento ironico.

Infine, Ioan Gruffudd, che ha recitato nel ruolo di Mr. Fantastic ne I Fantastici 4 e nel sequel, avversario del Doctor Doom di Julian McMahon ha dichiarato:"Una notizia terribilmente triste. Anche se interpretavamo nemici, c'era sempre tanta leggerezza e risate sul set. Ogni incontro con lui era una gioia. È stato un onore essere il Dr. Richards accanto al suo Dr. Destino. Il mio cuore è con sua moglie e la sua famiglia. Buon viaggio, Julian".

L'annuncio della moglie di Julian McMahon e i suoi ruoli più famosi

La moglie di Julian McMahon, Kelly Paniagua, ha annunciato la morte dell'attore attraverso un comunicato, informando la stampa che McMahon è deceduto a Clearwater, in Florida.

Julian McMahon e Alyssa Milano in una scena di Streghe

L'attore lascia la moglie e la figlia Madison McMahon, 25 anni, avuta con l'ex moglie Brooke Burns.