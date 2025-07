Julian McMahon: confermata la causa del decesso della star di Nip/Tuck e Streghe

Settimana scorsa, la moglie Kelly McMahon ha annunciato la prematura scomparsa del marito, Julian McMahon, dopo un lungo periodo trascorso insieme ad un cancro.

La notizia è stata diffusa dal magazine People, suscitando la risposta contrariata di Alyssa Milano, storica collega di McMahon nella serie tv Streghe.

La causa della morte di Julian McMahon

La causa ufficiale, sarebbe il cancro in metastasi alla testa e al collo, nonostante la moglie non abbia esplicitamente specificato i dettagli della malattia del marito.

Alyssa Milano, collega in Streghe, ha criticato la diffusione dei dettagli della malattia dell'amico, soprattutto dopo la scelta della moglie di non parlarne pubblicamente.

Julian McMahon in una scena di Nip/Tuck

L'attrice ha scritto nei commenti sotto al post di People una richiesta di spiegazioni in merito alla scelta di rendere nota la causa della morte, quando Kelly McMahon aveva deciso espressamente di non parlarne.

I ruoli più importanti di Julian McMahon

Julian McMahon era principalmente ricordato per aver interpretato il chirurgo plastico Christian Troy in Nip/Tuck e Cole Turner/Belthazor nella serie tv Steghe.

Al cinema, McMahon è soprattutto conosciuto per il ruolo di Dr. Doom nel film I Fantastici 4, al fianco di Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans e Michael Chiklis.

L'attore aveva alternato con ottimi riscontri gli impegni nel mondo del cinema e della televisione ma era famoso in particolare per le sue partecipazioni alle varie serie televisive.

Julian McMahon e Dylan Walsh in Nip/Tuck

L'ultimo lungometraggio al quale Julian McMahon ha partecipato è The Surfer, diretto da Lorcan Finnegan mentre nel 2025 ha recitato in otto episodi della miniserie televisiva The Residence, al fianco di star come Uzo Aduba, Randall Park, Giancarlo Esposito, Ken Marino, Jason Lee, Mary Wiseman, Mel Rodriguez e il cameo della famosa popstar Kylie Minogue.