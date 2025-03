Julian McMahon, ex interprete di Doom in I Fantastici Quattro, su Robert Downey Jr: "Sarà fantastico!"

Julian McMahon ha interpretato Victor Von Doom nei due film dedicati alle avventure dei Fantastici Quattro arrivati nelle sale nel 2005 e nel 2007. L'attore ha ora commentato la scelta compiuta dai vertici dei Marvel Studios affidando il personaggio a Robert Downey Jr nei prossimi capitoli delle avventure degli Avengers.

Il commento sul nuovo Doom

L'attore Julian McMahon, durante un'intervista rilasciata a Screen Rant al SXSW 2025, ha infatti lodato il casting compiuto dai responsabili del MCU dichiarando che il lavoro compiuto in passato da Robert Downey Jr. parla da solo: "Lui è super talentuoso. Amo vedere il suo lavoro".

McMahon ha lodato il collega

L'ex inteprete di Doom ha quindi aggiunto: "Quando anni fa abbiamo girato i film, dovevano ancora accadere tutte quelle cose. Stavamo quindi cercando molto di trovare la nostra strada e di capire in che spazio poteva vivere il film. Era un film per ragazzi? Per famiglie? Si basava più sugli elementi comici o sul trauma? Stavamo cercando di capire tutto quello mentre stavamo girando".

Julian ha quindi fatto un paragone con la situazione attuale: "Puoi fare così tante cose diverse. Se si ha a disposizione Robert Downey Jr, che è uno dei creativi più grandiosi degli ultimi anni durante i quali lo abbiamo seguito, mescolato con gli elementi di come possiamo fare film attualmente? Penso che sarà piuttosto straordinario".

La nuova versione di Doom

Joe Russo, che sarà alla regia di Avengers: Doomsday insieme al fratello Anthony, ha recentemente svelato che Robert sta lavorando attivamente alla creazione della sua versione del villain: "Sviluppare il personaggio è un processo davvero intenso. Lui ci si è totalmente immerso, è completamente concentrato". Joe ha inoltre sottolineato che Downey Jr sta scrivendo la storia del passato di Doom e sta condividendo varie idee per i costumi: "Penso che ami semplicemente dei personaggi ricchi e tridimensionali e che consideri ci sia una vera opportunità con quel personaggio".