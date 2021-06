Julia Stiles debutta alla regia di un film con Wish You Were Here

L'attrice Julia Stiles farà il suo esordio alla regia di un lungometraggio con Wish You Were Here, progetto tratto dall'omonimo romanzo.

Julia Stiles farà il suo debutto come regista in occasione del film Wish You Were Here, un progetto di cui è inoltre co-sceneggiatrice insieme a Renée Carlino, autrice del romanzo da cui è tratto.

Il progetto sarà prodotto da Phiphen Pictures, con cui l'attrice ha già collaborato in occasione di The God Committee.

Riviera: una foto della protagonista Julia Stiles

La storia di Wish You Were Here avrà come protagonista Charlotte, una donna che si ritrova a toccare il fondo e va alla ricerca di qualcosa che sembra irraggiungibile. Dopo una notte all'insegna del romanticismo durante la quale si ritrova a immaginare un futuro con uno sconosciuto chiamato Adam, l'uomo scompare senza più risponderle. Quando Charlotte scopre finalmente che Adam è un malato terminale, la giovane lo aiuta a trascorrere gli ultimi giorni della sua vita vivendo al massimo.

Attualmente la produzione non ha svelato il nome degli attori coinvolti nel progetto, ma Julia Stiles non sarà coinvolta in veste di attrice.

La star ha già lavorato come regista in occasione di alcuni episodi delle serie Paloma, con star Grace Gummer e Rhys Coiro, ma il film segnerà il suo debutto dietro la telecamera per un progetto destinato al grande schermo.