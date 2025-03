Harvey Weinstein, Julia Stiles ricorda i problemi sul set di una commedia romantica: "Ero disgustata"

Venticinque anni dopo l'uscita nelle sale di Pazzo di te!, la commedia romantica con protagonisti Julia Stiles e Freddie Prinze Jr., l'attrice ha criticato la lavorazione del film puntando il dito contro Harvey Weinstein.

In un'intervista rilasciata al podcast di Brett Goldstein, Stiles ha elogiato la sua co-star nel film e anche il regista Kris Isacsson ma ha criticato pesantemente l'ex produttore ora in carcere per violenza sessuale.

L'intromissione di Harvey Weinstein in Pazzo di te!

"Era un periodo in cui le rom-com adolescenziali erano molto popolari" ha spiegato Stiles "e il regista aveva scritto la sceneggiatura". Un copione molto buono, quello di Kris Isacsson, secondo l'attrice.

Tutto è cambiato quando Harvey Weinstein si è intromesso:"La sceneggiatura era davvero valida poi Weinstein ci ha messo le mani sopra e ha deciso di capitalizzare su questa moda". Come? Imponendo una scena di ballo con Julia Stiles, dopo il successo di Save the Last Dance.

Primo piano di Julia Stiles in The Bourne Supremacy

"Io amo ballare ma era una cosa stupida. Hanno pensato di farmi ballare su un tavolo da biliardo, non c'era un minimo di creatività dietro" ha dichiarato l'attrice "Mi dissero che Harvey aveva bisogno che io ballassi nei film. Mi sono sentita disgustata tutto il tempo mentre giravamo. Era fastidioso perché sapevo che era una trovata a buon mercato e non aggiungeva nulla alla trama".

La replica di Harvey Weinstein alle affermazioni di Julia Stiles

Tramite una nota diffusa dal suo portavoce, Harvey Weinstein ha risposto alle critiche:"Julia Stiles è un'attrice talentuosa e carismatica, con una connessione naturale con il pubblico. Oltre alle sue capacità recitative, è anche una ballerina fantastica e all'epoca il pubblico la voleva vedere".

Primo piano Harvey Weinstein

Weinstein ha spiegato:"Ho incluso quella scena di ballo in Pazzo di te! per aumentare l'appeal del film, e la sua chimica con Freddie Prinze Jr. ha reso tutto perfetto".