Julia Stiles sul debutto alla regia: "Wish You Were Here è stato l'esordio perfetto"

Dopo anni trascorsi davanti all'obiettivo, Julia Stiles ha deciso di passare al mondo della regia, e nel mese di gennaio ha debuttato al cinema con il suo primo film, Wish You Were Here.

L'attrice, famosa per i suoi ruoli in alcune pellicole teen a cavallo tra gli anni '90 e gli anni 2000, e nel corso della lavorazione ha compreso che il film era perfetto come opera prima.

Wish You Were Here era il primo film ideale

Intervistata da Collider, Julia Stiles ha dichiarato:"In realtà, cercavo da molto tempo la storia giusta da raccontare come regista, e mi è stato inviato il libro cinque anni fa da un'attrice che è nel film, interpreta la migliore amica".

Primo piano di Julia Stiles in The Bourne Supremacy

La star di 10 cose che odio di te prosegue:"Me ne sono innamorata. Credo abbia sentito che ero interessata alla regia, e aveva assolutamente ragione. Il libro mi ha davvero colpita. E in realtà, nei cinque anni in cui ci siamo impegnati a realizzarlo, è diventato molto più profondo e significativo per me. Mi sembra ancora più rilevante".

La trama del primo film di Julia Stiles

Wish You Were Here racconta la storia di Charlotte, interpretata dalla star di Orphan Isabelle Fuhrman, che vive una notte d'amore travolgente con Adam, interpretato dalla star di Aladdin Mena Massoud, per poi scoprire, la mattina dopo, che lui è gravemente malato.

Secondo Julia Stiles, il film mette in evidenza la fragilità della vita umana:"È in gran parte un film sull'idea di prendersi cura di un'altra persona, e credo che oggi abbiamo bisogno di questo".