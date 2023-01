Julia Roberts scopre di non essere in realtà una Roberts dopo il test del DNA: "Sono sconvolta"

Julia Roberts ha scoperto una relazione coniugale secolare che coinvolge il suo bis-bisnonno nella serie Finding Your Roots.

Julia Roberts non è chi pensava di essere. L'attrice premio Oscar è apparsa nella trasmissione Finding Your Roots di PBS con Henry Louis Gates, Jr. ed è rimasta senza parole nello scoprire un segreto secolare sulla sua famiglia.

Dopo aver studiato l'albero genealogico di Julia Roberts, Gates Jr. ha scoperto che l'uomo che si supponeva fosse il suo bis-bisnonno, Willis Roberts, in realtà è morto più di un decennio prima della nascita del suo bisnonno.

Mentre la sua bis-bisnonna Rhoda Suttle Roberts era sposata con Willis dal 1850, la sua morte nel 1864 lasciò un vuoto sorprendente.

"Oh, aspetta... ma non sono un Roberts?" ha chiesto la star di Ticket to Paradise.

Gates Jr. ha poi spiegato che i database pubblici hanno trovato "un gruppo di corrispondenze" che farebbero risalire Julia Roberts, 55 anni, a un uomo chiamato Henry McDonald Mitchell Jr.

"Quindi siamo dei Mitchell?" ha chiesto Roberts.

"Sei Julia Mitchell", ha confermato Gates Jr. ridendo. "Non sei un Roberts, biologicamente".

Per rendere le cose ancora più sorprendenti, lo storico ha aggiunto che Mitchell era sposato al momento della sua relazione con la bis-bisnonna di Roberts, Rhoda, e aveva altri sei figli. Inoltre ha scoperto che la madre di Mitchell, una vedova, viveva "a sole quattro famiglie" lontano da Rhoda.

"Da un lato, io... sono sbalordita", ha detto Julia Roberts. "Ed è affascinante. E d'altra parte, c'è una parte di me che, quando sono più calma, può ancora abbracciare l'idea che la mia famiglia è la mia famiglia. E preferisco il nome Roberts!"