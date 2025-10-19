Julia Roberts, Chloë Sevigny confessa: “Non ero pronta a dirle addio dopo le riprese di After the Hunt”

La star di Boys Don't Cry ha svelato la propria passione per la collega, con la quale ha condiviso il set del film di Luca Guadagnino.

Chloë Sevigny e Julia Roberts sono tra le protagoniste di After the Hunt, il nuovo film diretto da Luca Guadagnino. La star di Notting Hill interpreta una professoressa di filosofia che si ritrova coinvolta in uno scandalo quando una studentessa accusa un suo collega di violenza sessuale.

Nel film, Sevigny interpreta l'amica del personaggio di Roberts, la psichiatra Kim, e in una recente intervista ha confessato tutto il suo entusiasmo per aver lavorato con una star del suo calibro.

Chloë Sevigny è una fan di Julia Roberts

"Posso dire che quando siamo partite, avevo bisogno di più Julia" ha svelato Sevigny "Durante il volo di ritorno ho guardato tipo tre dei suoi film. Ne volevo ancora! Ho visto Notting Hill, Il matrimonio del mio migliore amico e non ricordo il terzo. Ma pensavo solo: 'Voglio più Julia!'".

Chloë Sevigny in una scena di After the Hunt

L'attrice è una vera e propria fan della star: "Non ero pronta a dirle addio. Per fortuna c'è un intero repertorio che posso continuare a guardare a casa".

Julia Roberts intimidita da Chloë Sevigny

Se da un lato Sevigny era euforica al pensiero di lavorare con Julia Roberts, quest'ultima ha confessato di essersi sentita un po' intimidita al pensiero di incontrarla.

"Allan [Mandelbaum], il nostro produttore, è entrato e ha detto: 'Chloë dovrebbe arrivare tra un paio di minuti'" ha ricordato la Roberts "E io alzo lo sguardo, anche Ayo [Edebiri] lo alza, e ci incrociamo con gli occhi. Luca [Guadagnino] dice: 'Che c'è?' E io dico: 'Ho paura.' E Ayo risponde: 'Anch'io'... Eravamo davvero entusiaste ma anche intimidite".

After the Hunt: Dopo la caccia è il nuovo film diretto dal regista di Chiamami col tuo nome Luca Guadagnino, che si è occupato anche della co-produzione. Il cast è composto anche da Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg e Thaddea Graham.