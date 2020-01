Julia Louis-Dreyfus firma un accordo con Apple TV: "Mi pagheranno in AirPods"

L'attrice Julia Louis-Dreyfus ha firmato un contratto a lungo termine con Apple TV Plus, un accordo che prevede lo sviluppo di nuovi progetti esclusivamente con la piattaforma streaming.

Dopo le serie tv Veep e Seinfeld, l'attrice Julia Louis-Dreyfus ha firmato un accordo globale con il servizio streaming Apple TV, per sviluppare nuovi progetti esclusivamente per la piattaforma come produttore esecutivo e star.

L'attrice si è rivelata molto felice di questa nuova esperienza, scherzando anche sul fatto di voler essere pagata con le famose Air Pods: "Sono entusiasta di questa nuova collaborazione con i miei amici di Apple TV+. Molte grazie e complimenti ai miei rappresentanti per aver strutturato l'accordo in modo tale che io sia pagata in AirPods."

Al momento, nessuna delle parti ha rivelato i dettagli su quanto durerà l'accordo pluriennale, ma è probabile che l'esclusività sia relativa allo sviluppo e alla creazione di show, quindi è possibile che Julia Louis-Dreyfus avrà la possibilità di partecipare ad altre produzioni esterne ad Apple.

Julia Louis-Dreyfus è una comica, attrice, produttrice e cantante pluripremiata. La sua carriera è arrivata al successo con il Saturday Night Live, ma il pubblico l'ha conosciuta meglio grazie alla sua partecipazione nelle serie comiche Seinfeld e Veep.

Il suo accordo con Apple TV Plus si aggiunge a quelli già siglati da Alfonso Cuaron, Kerry Ehrin, Jon M. Chu, Justin Lin, Jason Katims e Lee Eisenberg con la piattaforma streaming.