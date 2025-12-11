Julia Louis-Dreyfus: “Ecco perché ho dovuto rendere pubblica la mia diagnosi di cancro nel 2017”

La star del Marvel Cinematic Universe e di serie tv come Seinfeld e Veep ha spiegato il motivo che l'ha spinta a parlare pubblicamente della sua malattia.

Ospite del podcast Good Hang, la star di Veep Julia Louis-Dreyfus ha parlato apertamente del motivo che l'ha spinta a condividere con il pubblico la notizia della sua diagnosi di cancro. L'attrice, solitamente molto riservata, ha spiazzato i fan con una dichiarazione pubblica così delicata.

Nel podcast di Amy Poehler, Julia Louis-Dreyfus si è soffermata su quanto accadde nel 2017, quando le fu diagnosticato il tumore. L'attrice ha raccontato di essersi trovata in qualche modo costretta a doverne parlare pubblicamente.

Julia Louis-Dreyfus sull'annuncio della malattia

"Ero un po' con le spalle al muro su quella cosa perché abbiamo dovuto fermare il nostro show" ha spiegato la star "È buffo come sia andata, perché normalmente non l'avrei fatto. Sono molto riservata" ha confessato.

Julia Louis-Dreyfus in una scena de La complicata vita di Christine

Dreyfus ha spiegato che non c'era modo di nascondere la malattia, un cancro al seno al secondo stadio, al pubblico: "Abbiamo dovuto fermare lo show, Veep, all'epoca per un anno. Duecentocinquanta persone non avrebbero lavorato, quindi dovevo renderla una cosa pubblica".

Il sostegno ricevuto da Julia Louis-Dreyfus

Tuttavia, l'attrice ha ricordato che quel fatto portò anche dei risvolti positivi perché ricevette il sostegno di molte persone: "La cosa positiva dell'averlo fatto è che ho avuto questa incredibile esperienza di persone che si sono rivolte a me chiedendomi, sai, della mia esperienza con il cancro al seno, per avere consigli" ha condiviso.

"E sono stata in grado di aiutare" ha proseguito "e c'era qualcosa di incredibilmente confortante nel poterlo fare dall'altra parte di questo trauma". Julia Louis-Dreyfus è nota principalmente per aver recitato in serie tv molto famose come la sit-com Seinfeld, La complicata vita di Christine, e soprattutto Veep nel ruolo di Selina Meyer, personaggio per il quale Dreyfus vinse ben sei Emmy Award, stabilendo un record quale prima attrice a vincere il premio per sei volte consecutive. Da qualche anno, la star è entrata anche nel Marvel Cinematic Universe.