Judi Dench e Tik Tok: "Mi ha salvato la vita in quarantena"

Dame Judi Dench va fiera dei suoi TikTok col nipote, e ammette che realizzare quei video l'ha aiutata davvero molto in tempi come questi che stiamo vivendo, fatti di quarantene e distanziamento sociale.

Una delle poche gioie di questo 2020, concorderete in molti, sono stati gli esilaranti TikTok di Judi Dench in compagnia del nipote Sam, che ci hanno messo davvero poco a diventare virali.

In un'intervista con Channel 4, l'iconica attrice racconta quanto utili siano stati dei semplici video in tempi difficili come questi.

"Beh, mi hanno salvato la vita. Io non sapevo nulla di TikTok, Sam è la persona che se ne occupa, ed è stato lui a uscirsene con queste idee e farmi partecipare. È molto severo, sai, mi ha fatto fare un sacco di prove! Mica vengono così naturalmente certe mosse... Ma sono molto contenta" dichiara la Dench "Ogni giorno ormai significa addentrarsi in un territorio inesplorato. Ti svegli e ti chiedi che giorno sia, in che mese ci si trovi persino, a volte, e poi arriva l'inevitabile domanda: 'Cosa farò mai oggi?'".

La star, fortunatamente, ha trovato comunque il modo di tenersi occupata, e tra un TikTok e l'altro ha iniziato a imparare sonetti di Shakespeare a memoria, dipingere, parlare francese...

Ma i momenti passati in compagnia (virtuale) del nipote rimangono i suoi preferiti.