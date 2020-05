Judi Dench, conquista la copertina di British Vogue a 85 anni

Nessuno prima di Judi Dench aveva conquistato la copertina di un magazine ad 85 anni. L'attrice inglese ci è riuscita grazie alla rivista British Vogue che ha pubblicato in prima pagina un suo scatto dove il premio oscar appare sorridente con un po' di eyeliner e i capelli bianchi sistemati in maniera sbarazzina, nel suo classico taglio asimmetrico.

Nonostante la sua ritrosia ad apparire sui social, Judi Dench in questo periodo è diventata una star del web grazie ai video pubblicati sui social dalla figlia e dal nipote. Ma il premio Oscar aveva in serbo una nuova sorpresa per i suoi fan, grazie a British Vogue è diventata la donna più longeva a conquistare la copertina di un magazine di moda. Judi Dench è stata fotografato in un trench di Dolce & Gabbana di seta rosa per la cover della rivista. Un filo di eyeliner e i capelli bianchi nel suo classico taglio asimmetrico, l'attrice appare sorridente nello scatto fatto da Nick Knight qualche giorno prima che l'attrice si ritirasse per passare questo momento particolare insieme alla famiglia. A proposito del periodo che stiamo vivendo Judi Dench ha detto: "Sono sicura di sentirmi come tutti gli altri, tempi così senza precedenti sono abbastanza difficili da comprendere. La cosa buona è che tutto questo ha reso le persone più consapevoli della situazione degli altri, che sono completamente soli. Se da questo emergerà una rinnovata gentilezza reciproca, allora sarà un vantaggio".

Parlando con British Vogue, l'attrice vincitrice di un Oscar ha chiuso ogni discorso sul suo eventuale ritiro dalle scene dopo quasi sessant'anni anni di attività: "No, no, no, no. Non usare quella parola - ha detto a chi la intervistava -Non in questa casa. Non qui. Lavati la bocca". Nella serie 007 interpreta il direttore del Secret Intelligence Service di 007, alla domanda se nel futuro vede possibile una Bond femminile ha ammesso "Non credo che Ian Fleming vorrebbe una Bond donna".

Il suo recente film Cats è stato giudicato il peggior film del 2019 agli ultimi Razzies, del suo ruolo preso di mira da Ricky Gervais agli ultimi Golden Globes non ha voluto parlare ma ha avuto qualcosa da ridire sui costumi "Il mantello che mi è stato fatto indossare! Era come avere cinque volpi vive che stavano sco...do sulla mia schiena" ha confessato scherzando Judi Dench.