Jude Law è stato vicinissimo a interpretare Superman: "Ho scelto di non farlo!"

Nel corso degli anni molti attori si sono avvicinati al ruolo di Superman, ma quasi tutti abbiamo dimenticato che l'attore britannico Jude Law è stato tra questi. Per chi non lo sapesse, Superman: Flyby è stato scritto da J.J. Abrams e si proponeva di dare una nuova interpretazione alla storia delle origini dell'Uomo d'Acciaio. Krypton avrebbe avuto un ruolo importante, con Lex Luthor ora agente governativo ossessionato dagli UFO e Lois Lane intenzionata a smascherarlo.

Secondo quanto trapelato, Superman avrebbe dovuto scontrarsi con un gruppo di kryptoniani malvagi, per poi morire ed essere inviato nel paradiso kryptoniano per incontrare suo padre, Jor-El, prima di essere resuscitato. Come ci si aspetterebbe, Kal-El sarebbe tornato per salvare la situazione, solo per un finale cliffhanger che lo vedeva tornare sul suo pianeta natale.

In una nuova intervista con The Playlist, la star di Captain Marvel e Skeleton Crew ha rivelato di aver quasi interpretato il personaggio iconico della DC Comics.

Matt Bomer: "Ho perso il ruolo di Superman perché sono gay"

Jude Law, Superman per un pelo

"È vero. Sì. E c'è stato un processo di flirt con l'iconico personaggio della DC Comics", ricorda Law. "E io ho sempre resistito perché sentivo che il ruolo non era adatto a me. E so che si potrebbe controbattere: 'Beh, ma tu hai interpretato Yon-Rogg e Silente!'. Ma mi sembrava un passo troppo lungo".

"Brett Ratner stava per dirigere, credo. E non avevano una sceneggiatura, se ricordo bene. No, non ricordo di averne letto una. È passato molto tempo. Mi portarono il costume pensando che mi avrebbe fatto cambiare idea e rimanere".

Per quanto riguarda il costume che ha provato, sembra che si tratti di un prototipo realizzato per Superman Flyby o del costume realizzato per lo sfortunato Superman Lives di Tim Burton e Nicolas Cage.

Animali Fantastici - I segreti di Silente: Jude Law in una scena del film

"No, non era il quello di Reeve. Era una specie di costume più metallico. Comunque, l'ho provato e mi sono guardato allo specchio e una parte di me all'inizio pensava: 'Wow, sarebbe una bella cosa', e poi ho pensato: 'No, non puoi... non puoi farlo'". "Alla fine non mi sono venduto. Ho lasciato e il film non è mai stato realizzato. Quindi forse non sarebbe servito a nulla", ammette Law.

È un po' difficile immaginare Law nei panni di Superman, anche se lo stesso si potrebbe dire per almeno alcuni degli altri attori contattati per il ruolo (la lista include Ashton Kutcher, Brendan Fraser, Matt Bomer, James Marsden e Joel Edgerton).

Quando McG ha preso il posto di Ratner, ha puntato su attori del calibro di Jason Behr, Jared Padalecki, Michael Cassidy e Henry Cavill, con quest'ultimo che alla fine è stato scelto da Zack Snyder per essere il suo Superman in L'uomo d'acciaio del 2013.