Jude Law testimonial per Sky WiFi: ecco lo spot girato tra Venezia, Milano e Genova

È Jude Law il testimonial di Sky Wifi: nello spot l'attore se ne va in giro per alcuni dei luoghi più suggestivi d'Italia spiegando a un ipotetico interlocutore l'importanza del creare connessioni invisibili.

Lo scorso 16 giugno Sky ha lanciato il servizio in vera fibra in anteprima per gli abbonati Sky, e a distanza di circa due mesi dall'annuncio Sky Wifi ha trovato il suo testimonial, che è anche uno dei volti più amati della piattaforma. Nel video Jude Law attraversa Venezia, Milano e Genova e racconta in modo emozionale ed evocativo quanto sia oggi necessaria una connessione di qualità nella nostra vita quotidiana e come questa sia irrinunciabile al pari di emozioni e legami sentimentali, visto che ci fa sentire vicini alle persone e alle cose che amiamo di più, anche quando sono fisicamente lontane da noi. Lo spot sarà in onda a partire da stasera nel corso della finale della UEFA Champions League su Canale 5 e sui canali Sky Sport e verrà pianificato sulle principali reti generaliste, oltre che su tutti i canali Sky.

L'avvio della campagna coincide con importanti novità che permettono a una platea ancora più ampia di scegliere la qualità della connessione in fibra FTTH di Sky Wifi e la sua innovativa broadband experience, insieme alla vasta offerta di contenuti televisivi di Sky. Dal 25 agosto anche chi non è ancora abbonato alla pay tv potrà scegliere la qualità e la semplicità del Triple play di Sky e avere tutto il meglio in un'unica soluzione, senza bisogno della parabola. L'offerta TV, internet e voce, combina infatti alla connessione molto performante di Sky Wifi, i contenuti e le produzioni originali di Sky e l'esperienza di visione di Sky Q, che consente di avere tutto in un unico posto. A poco più di due mesi dal lancio è inoltre significativamente cresciuto il numero di città in cui Sky Wifi è disponibile: le città e grandi comuni coperti dal servizio sono ora 149 rispetto alle 26 del lancio, con l'aggiunta di importanti centri come Potenza, Asti, Savona e Modena.

La scelta di Jude Law come testimonial è anche il segno di quanto sia ormai importante la collaborazione tra l'attore inglese e Sky. Smessi i panni di Pio XIII, l'amatissimo e carismatico protagonista di The Young Pope e The New Pope - le due serie tv Sky Original ambientate in Vaticano firmate dal Premio Oscar® Paolo Sorrentino, entrambe disponibili on demand su Sky - in autunno Jude Law sarà di nuovo su Sky Atlantic e NOW TV con la co-produzione Sky/HBO The Third Day, un mistery drama con Naomie Harris.

Il video della campagna è stato ideato da M&C Saatchi, prodotto da Akita e girato tra Milano, Genova, Venezia e Londra. La regia è di Barry Skolnick, mentre il direttore della fotografia è il pluripremiato Ivan Bird. Il lavoro di post-produzione è stato curato da Framestore; la pianificazione è di Wavemaker.