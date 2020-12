Jude Law: Sienna Miller ricorda il tradimento con la tata: "Fu uno shock"

In una nuova intervista rilasciata al Daily Beast, Sienna Miller ha ricordato il tradimento del suo ex fidanzato Jude Law, che quindici anni fa ebbe una relazione con la sua tata, definendolo "uno dei momenti più impegnativi che spero di non dover mai rivivere".

Sienna Miller a Venezia 2005 per presentare Casanova

Era il 2005 quando Sienna Miller e Jude Law rappresentavano una delle coppie più glamour del cinema internazionale. Nel pieno della loro storia d'amore, però, l'attore finì al centro di uno scandalo dopo che i media britannici fecero luce sul rapporto segreto che lo univa a Daisy Wright, la tata che si prendeva cura di uno dei suoi figli (avuti da una precedente relazione).

A quel tempo, Jude Law rilasciò una dichiarazione alla British Press Association, dichiarando: "In seguito alle notizie uscite sui giornali, voglio solo dire che mi vergogno profondamente e mi dispiace di aver ferito Sienna e le persone a noi più vicine. Voglio scusarmi pubblicamente con Sienna e le nostre rispettive famiglie per il dolore che ho causato. Non c'è alcuna difesa per le mie azioni di cui mi rammarico sinceramente e vi chiedo di rispettare la nostra privacy in questo momento molto difficile". Ricordiamo che la coppia si è lasciata (poi si è riunita brevemente prima di dividersi di nuovo). I due sono tornati insieme nel 2009 e si sono separati nuovamente nel 2011.

Tornando al presente, nell'intervista al Daily Beast l'attrice si è espressa in merito all'interesse dei media per la vicenda di Law, dichiarando: "Quello è stato uno dei momenti più difficili della mia vita che spero di non dover mai rivivere. Perché doversi alzare dal letto o stare di fronte a 800 persone ogni sera, è solo l'ultima cosa che vuoi fare. C'era la follia dei paparazzi ed ero a Londra e sapevano dove sarei stata ogni sera".

Miller ha detto anche di aver rimosso gran parte di quel periodo di tempo. "Ci sono sei settimane intere di quell'esperienza che non ricordo. Non ne ho memoria. Le persone che sono venute a trovarmi hanno detto che abbiamo cenato, e non lo ricordo. Ero così sconvolta ed avevo davvero appena iniziato. Avevo solo 23 anni. Ma se riesci a rialzarti, ti senti come se fossi in grado di superare qualsiasi cosa". Nel 2014, Miller aveva espresso rammarico per come la sua vita amorosa abbia influito sulla sua carriera di attrice. "Ho sabotato le cose", disse ad Esquire U.K. "Ho bruciato molti ponti".

Tuttavia, Sienna Miller e Jude Law, che si erano conosciuti sul set del film Alfie, sembrano essere rimasti amici, nonostante si vedano raramente. "Ci tengo enormemente a lui", ha detto recentemente Miller alla rivista Porter.