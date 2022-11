Sienna Miller: "Un produttore di Broadway mi ha mandato a quel paese per aver chiesto parità di salario"

'Non si tratta di soldi, ma di equità e rispetto' ha risposto Sienna Miller al potente produttore dopo essere stata insultata per aver chiesto parità di salario.

Sienna Miller ha rivelato, durante un'intervista a British Vogue, di aver avuto l'ennesimo episodio di disparità salariale della sua carriera quando ha chiesto a un potente produttore di Broadway parità di retribuzione rispetto al co-protagonista maschile dello spettacolo e lui l'ha mandata a quel paese.

"Ho detto al produttore, che era estremamente potente, che non si tratta di soldi, ma di equità e rispetto, pensando che sarebbe tornato indietro e avrebbe detto: 'Certo, certo.' Ma non l'ha fatto" ha dichiarato la Miller. L'attrice inglese non ha rivelato di quale produzione si tratta, sottolineando che non voleva "essere cattiva" nominando l'opera, ma a Broadway ha recitato solo in due spettacoli: Cabaret nel 2014 e After Miss Julie nel 2009.

Quando Chadwick Boseman prese le parti di Sienna Miller

Sienna Miller ha anche ricordato un episodio di straordinaria gentilezza da parte di Chadwick Boseman, quando il defunto attore di Black Panther riassegnò parte del suo stipendio per soddisfare il compenso di Sienna Miller nella produzione del film dei fratelli Russo del 2019, City of Crime.

Sienna Miller ammette: "Interpretare una moglie tradita mi ha fatto rivivere lo scandalo con Jude Law"

Miller ha ricordato di aver detto a Boseman in quell'occasione: "Quello che hai fatto è stato straordinario e ha significato molto". Dopo la fine delle riprese, lui le ha detto: "Sei stata pagata quanto meritavi".

"È stata la cosa più sbalorditiva che abbia mai vissuto. Una cosa del genere non succede mai. Boseman mi ha detto: 'Ti pagano quanto meriti e quanto vali'" prosegue la Miller. "In seguito ho raccontato questa storia ad altri miei amici attori maschi e tutti sono rimasti silenziosi e sono andati subito a casa... probabilmente a riflettere per un po'".