Jude Law e Nicholas Hoult sono i protagonisti di The Order, il nuovo thriller poliziesco di Justin Kurzel

Jude Law e Nicholas Hoult guideranno il cast di The Order, il nuovo thriller poliziesco firmato da Justin Kurzel tratto dal romanzo The Silent Brotherhood di Kevin Flynn e Gary Gerhardt.

Jude Law (Animali fantastici) e Nicholas Hoult (X-Men) saranno i protagonisti di The Order, il nuovo film poliziesco diretto dal regista australiano Justin Kurzel (Macbeth). Si tratta, come riporta Deadline, di una pellicola che gioca con i classici stilemi del genere, cercando di andare oltre le ovvietà del caso con una storia sulla criminalità anche ad ampio raggio.

Scritta da Zach Baylin, la storia di The Order trova le sue origini nel libro The Silent Brotherhood, di Kevin Flynn e Gary Gerhardt. Siamo nel 1983 e una serie di rapine in banca sempre più violente, operazioni di contraffazione e furti di auto blindate spaventano le comunità in tutto il nord-ovest del Pacifico. Mentre le forze dell'ordine cercano risposte, un agente solitario dell'FBI (Jude Law), nella sonnolenta e pittoresca cittadina di Coeur d'Alene, Idaho, arriva a credere che i reati non siano opera di criminali tradizionali motivati ​​finanziariamente, ma di un gruppo di pericolosi terroristi, ispirati da un leader radicale e carismatico (Nicholas Hoult), che trama una guerra devastante contro il governo federale degli Stati Uniti.

Star Wars: Skeleton Crew, terminate le riprese della serie con Jude Law

La produzione del film inizierà a maggio 2023 ad Alberta, in Canada, con la AGC, Bryan Haas e Jude Law. Justin Kurzel, Ben Jackson e Stephen Fuss di Riff Raff Entertainment, Baylin, Kate Susman, Jeremy Saulnier e Zach Garrett di AGC Studios sono i produttori esecutivi.