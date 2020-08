Judd Apatow giura: “Il pene di un regista famoso appare in Walk Hard”

Judd Apatow, Rodney Rothman e Nicholas Stoller sul set di Get Him to the Greek

Stando a Judd Apatow, il pene che si vede in una memorabile scena di Walk Hard: The Dewey Cox Story appartiene a un regista famoso. Questo è ciò che Apatow ha detto nel corso di un podcast del sito Cinema Blend: "C'è questa scena in cui Dewey Cox è al telefono con la moglie e dice quanto si annoia andando di città in città, e attorno a lui ci sono persone nude. E poi appare il pene di uno che gli chiede se vuole un caffè. Ci fece ridere tantissimo. Non so se la cosa è di dominio pubblico, ma il tizio che ha girato quella scena adesso è un regista famoso, però non so se ne parla in pubblico." In un altro momento della stessa intervista Apatow sostiene che il cineasta in questione lo abbia ringraziato durante la cerimonia dei DGA Awards, dicendogli che ha imparato molto grazie a quell'esperienza sul set.

John C. Reilly e Jenna Fischer in una scena film Walk Hard, The Dewey Cox Story

Questo dettaglio, come dice Cinema Blend, fornirebbe un indizio concreto sull'identità del misterioso attore che appare nudo (ma visibile solo dalla vita in giù) in Walk Hard: The Dewey Cox Story. C'è infatti, tra i contenuti speciali dell'edizione home video del film, un documentario sulla sequenza in questione, e un certo Tyler Nilson sostiene di essere il proprietario del membro maschile che si vede sullo schermo. Nilsson si è fatto notare lo scorso anno come co-regista di In viaggio verso un sogno - The Peanut Butter Falcon, e grazie a quel film ha ricevuto una nomination ai DGA Awards come miglior cineasta esordiente.

Ironia della sorte, nel 2016 Judd Apatow è stato identificato - ma si presume che sia uno scherzo concordato con i tre protagonisti del film - come la persona a cui appartiene il pene che appare in una sequenza di Vite da Popstar, altro film che mette alla berlina i biopic musicali.