Steven Spielberg e Judd Apatow coinvolti nella produzione di Cola Wars

Steven Spielberg sarà coinvolto come produttore del film Cola Wars, un progetto in fase di sviluppo per Sony che verrà diretto da Judd Apatow.

Amblin Entertainment sarà coinvolta nella realizzazione del lungometraggio che racconterà la rivalità tra Coca-Cola e Pepsi che ha raggiunto il suo culmine a metà degli anni '80.

Cosa racconterà Cola Wars?

Jason Shuman, co-creatore di Acapulco e produttore di Winning Time, ha scritto la sceneggiatura di Cola Wars insieme a Ben Queen, che ha scritto per la Pixar Cars 2 e Cars 3, oltre ad aver ideato le serie A to Z e Powerless.

Cola Wars racconterà la storia del tentativo della Pepsi di interrompere il dominio della Coca-Cola nel settore delle bibite grazie al coinvolgimento di Michael Jackson come testimonial e altre strategie.

Air - La storia del grande salto visto attraverso un catartico romanzo americano

Il progetto ha delle caratteristiche simili ad Air, il film diretto da Ben Affleck, che ha raccontato come Nike aveva cercato di ottenere un accordo con Michael Jordan, collaborazione che ha portato a una trasformazione dell'azienda.

Judd Apatow ha ora trovato l'accordo con la produzione e sarà impegnato dietro la macchina da presa per dirigere il film. Sony, che ha investito 1 miliardo di dollari dopo aver sentito il pitch del lungometraggio, ha inoltre coinvolto Amblin Entertainment e Steven Spielberg nella produzione.

Il prossimo progetto del regista

Il regista di film cult come E.T. e Schindler's List sarà prossimamente impegnato dietro la macchina da presa in occasione di un nuovo progetto, ancora senza un titolo ufficiale, che avrà come star Emily Blunt e Colin Firth.

La sceneggiatura sarà firmata da David Koepp e nel team della produzione ci sarà anche Kristie Macosko Krieger. La data per l'uscita nelle sale è stata fissata al 15 maggio 2026.