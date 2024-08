Judd Apatow alla regia di una commedia romantica sui viaggi nel tempo per Universal

Il regista di titoli come Molto incinta e 40 anni vergine, Judd Apatow, dirigerà la prossima commedia romantica per Universal.

Negli anni '80, nessuno ha dominato la commedia come Judd Apatow. Il suo raggio d'azione ha influenzato il panorama comico, dalla produzione di Su×bad - Tre menti sopra il pelo, Strafumati e Le amiche della sposa alla serie della HBO, Girls. Era intoccabile.

Apatow si è rivelato anche un regista più che decente, dirigendo titoli intelligenti e per adulti, come 40 anni vergine e Molto incinta.

Tuttavia, in questo decennio, Apatow non ha avuto la portata e l'influenza di un tempo. Il suo marchio di stile comico maschile non è invecchiato bene nell'era del #MeToo. Il risultato è che i suoi ultimi sforzi registici, opere molto banali, non sono stati così apprezzati, e tutto è crollato con l'infelice Nella bolla del 2022.

Ora sembra che il regista stia lavorando un nuovo progetto, una commedia romantica che sarà prodotta da Universal. Si tratta di un'ottima notizia per Apatow, soprattutto dopo le difficoltà che ha affrontato nell'ottenere il via libera per alcuni dei suoi progetti da parte dei maggiori studios dopo il flop del già citato Nella bolla, un fiasco da 50 milioni di dollari. Il regista ha fatto anche qualche documentario, ma quello che gli preme di più è tornare alla regia.

I ripetuti rifiuti

Lo scorso autunno, Apatow aveva proposto agli studios una commedia vietata ai minori che intendeva dirigere. Zach Galafanakis doveva interpretare un comico "quasi cancellato". La proposta non è andata a buon fine, nessuno ha accettato, e questo ha portato all'abbandono del progetto da parte di Galafanakis e all'accantonamento dell'intera faccenda da parte di Apatow.

Judd Apatow, Rodney Rothman e Nicholas Stoller sul set di Get Him to the Greek

Gli studios hanno rifiutato anche un'altra commedia vietata ai minori di Apatow, che doveva avere come protagonista la leggenda del cabaret Katt Williams. Il film era stato concepito come la svolta cinematografica di Williams nel ruolo di un comico anziano. L'anno scorso, Apatow ha dichiarato a The Playlist di aver scritto una nuova sceneggiatura e di volere proporre quella agli Studios.

Si dice che Apatow abbia un accordo pluriennale con la Universal. Di recente il regista ha prodotto per loro la commedia del 2022 Bros, che ha fatto fiasco al botteghino. Nel frattempo, sta anche sostenendo la commedia semi-autobiografica di Keith e Kenneth Lucas, che è ancora in fase di sviluppo presso Universal.