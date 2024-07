Mel Brooks protagonista di un documentario di HBO prodotto da Judd Apatow

HBO sta lavorando ad un documentario diviso in due parti sulla leggenda della commedia Mel Brooks. A dirigere il progetto, ancora senza titolo, sarà Judd Apatow insieme a Michael Bonfiglio, dopo che la coppia ha diretto insieme George Carlin's American Dream.

Il progetto su Mel Brooks è attualmente in produzione. Si tratterà di 'uno sguardo ampio ma intimo verso una delle menti più esilaranti e influenti della commedia, il cui lavoro ha fatto ridere il pubblico di tutto il mondo per più di 70 anni'.

Farsa e parodia

Nel 2020, HBO aveva mandato in onda un altro documentario su Mel Brooks, una produzione BBC dal titolo Mel Brooks: Unwrapped. Judd Apatow è entusiasta del progetto:"Sono entrato nel mondo della commedia grazie al mio amore per Mel Brooks. Questo progetto è il sogno di una vita".

Mel Brooks in The Last Laugh

In passato, Judd Apatow ha diretto altri documentari come Bob and Don: A Love Story e The Zen Diaries of Garry Shandling. Il regista di 40 anni vergine e Molto incinta aveva espresso il proprio amore per Mel Brooks in un articolo per The Atlantic:"Cerco sempre un modo per avvicinarmi a Mel Brooks. Potete biasimarmi? Ha recitato, diretto, prodotto e scritto alcuni dei film più memorabili nella storia dell'umanità, tra cui The Producers, Mezzogiorno e mezzo di fuoco, La pazza storia del mondo e Balle spaziali".

Mel Brooks è stato, per Judd Apatow, un faro nel percorso:"È stata la ragione per cui sono entrato nella commedia. Da giovane, guardavo ossessivamente i suoi film e le sue apparizioni nei programmi televisivi a tarda notte. Ascoltavo i suoi sketch come 2000 Year Old Man, in cui Mel interpretava un personaggio di un uomo antico che spiegava le origini dell'umanità, e sognavo di fare lo stesso lavoro".

Mel Brooks ha ottenuto lo status di EGOT, ristretta cerchia che include chi ha vinto almeno un Emmy, un Grammy, un Oscar e un Tony Award.