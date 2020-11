Judd Apatow realizzerà il suo prossimo film per Netflix

Il regista Judd Apatow realizzerà una nuova commedia che verrà prodotta per Netflix, come svelato dalla piattaforma di streaming.

Judd Apatow ha stretto un nuovo accordo con Netflix e la sua prossima commedia sarà realizzata per la piattaforma di streaming, come svelato da un tweet che regala i primi dettagli del progetto.

Il lungometraggio non ha ancora un titolo ufficiale e non sono stati svelati i nomi degli attori coinvolti.

Il progetto sarà diretto, prodotto e co-scritto da Judd Apatow e la sceneggiatura potrà contare sul lavoro compiuto da Pam Brady.

Al centro della trama ci sarà un gruppo di attori e di attrici che devono cercare di completare un film mentre sono bloccati in un hotel per rispettare i limiti previsti durante la pandemia.

Netflix starebbe cercando di comporre un cast stellare seguendo l'esempio di Knives Out e The Disaster Atist.

Judd Apatow ha in precedenza collaborato con Netflix in occasione di alcuni cameo compiuti in progetti come Lady Dynamite e Sandy Wexler, oltre a essere stato co-sceneggiatore e co-creatore di Love.