Omicidio di Rob Reiner, Judd Apatow: "Una tragedia inspiegabile"

Judd Apatow era un amico stretto di Rob Reiner e della moglie Michele Singer, uccisi a dicembre nella loro abitazione di Los Angeles. Per omicidio di primo grado è stato incriminato il figlio Nick Reiner, attualmente detenuto in attesa di processo.

La morte di Rob Reiner e della fotografa Michele Singer, ha sconvolto Hollywood e il mondo del cinema internazionale. Il regista era molto conosciuto anche all'estero per aver diretto film come Harry, ti presento Sally..., Stand by Me - Ricordo di un'estate e Misery non deve morire.

Il dolore di Judd Apatow per la morte di Rob Reiner e Michele Singer

"È semplicemente una tragedia indicibile" ha dichiarato Apatow a The Hollywood Reporter "Rob e Michele erano le persone più gentili, artisti straordinari. Hanno davvero lavorato sodo per rendere la vita migliore per le altre persone in questo Paese".

Rob Reiner sul set di Mai così vicini

Il regista ha proseguito: "Hanno fatto ciò che predicavano. Ci hanno messo tempo e impegno. Non c'è modo di esagerare l'effetto che hanno avuto sul Paese. Spezza il cuore... era una persona incredibilmente calorosa, esilarante, generosa".

Prima della sua morte, Judd Apatow ha intervistato Rob Reiner per il suo documentario HBO in due parti, Mel Brooks: The 99 Year Old Man!. Il comico di Balle spaziali era un caro amico del padre del regista, Carl Reiner.

L'amicizia tra Carl Reiner e Mel Brooks raccontata da Rob Reiner

Nell'intervista, Judd Apatow ha ricordato la partecipazione del regista di Stand by Me - Ricordo di un'estate al suo documentario, tornando sull'amicizia tra Carl Reiner e Mel Brooks: _"Sono persone che s_ono state amiche per tre quarti di secolo. Il loro legame sembrava un legame come non ne avevo mai sentito parlare".

Un quesito che il regista ha posto a Rob Reiner: "A un certo punto l'ho chiesto a Rob e lui ha detto: 'Carl è una figura paterna per Mel'. L'ho chiesto a Mel, e lui ha detto: 'È alto. È gentile. È generoso'. Wow. Non avrei mai pensato in un milione di anni che fosse quello".