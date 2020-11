J.R.R. Tolkien: saggi inediti sulla Terra di Mezzo verranno pubblicati nel 2021

Pochi romanzi sono amati dal pubblico come l'epoca saga de Il signore degli anelli. Ecco perché lo sterminato pubblico di lettori di J.R.R. Tolkien sarà entusiasta di apprende la notizia della pubblicazione di alcuni saggi inediti dello scrittore britannico sulla Terra di Mezzo in arrivo a giugno 2021.

Una foto di J.R.R. Tolkien

Come svela il Guardian, HarperCollins si prepara a pubblicare una nuova collezione di saggi firmati da J.R.R. Tolkien intitolati The Nature of Middle-earth. Il direttore di HarperCollins Chris Smith ha spiegato il significato della collezione per i fan della Terra di Mezzo:

"Per Tolkien, la Terra di Mezzo era parte di un intero mondo da esplorare. E gli scritti di The Nature of Middle-earth rivelano i viaggi che ha intrapreso mentre cercava di comprendere meglio la sua creazione unica. I saggi sono un vero e proprio tesoro che offre ai lettori la possibilità di sbirciare al di sopra della spalla del professor Tolkien nel momento della scoperta: e in ogni pagina, la Terra di Mezzo prende vita in maniera straordinaria."

La pubblicazione della nuova collezione di saggi è stata autorizzata dalla Tolkien estate, che controlla l'immensa eredità lasciata dallo scrittore e linguista. The Nature of Middle-earth "trasporterà i lettori nell'universo del Silmarillion, dei Racconti incompiuti e de Il signore degli anelli". Tra i temi trattati si parlerà dell'immortalità degli Elfi e la reincarnazione, la natura del Valar, gli spiriti della Terra di Mezzo; la terra e le creature di Númenor; la geografia del regno di Gondor e anche il tema della presenza e dell'assenza delle barbe, oggetto spesso di dibattito tra i fan.

Lo Hobbit, primo racconto di Tolkien ambientato nella Terra di mezzo, è stato pubblicato nel 1937, Il Signore degli anelli è seguito nel 1954 e 1955, ma Chris Smith ha spiegato che Tolkien ha continuato a scrivere sulla Terra di Mezzo nei decenni successivi fino alla morte sopraggiunta nel 1973.

Al momento è in fase di lavorazione in Nuova Zelanda una serie ispirata a Il signore degli anelli, The Lord of the Rings, prodotta da Amazon Prime Video.