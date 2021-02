Joss Whedon, David Boreanaz e Amy Acker sostengono le vittime di abusi

Le accuse rivolte a Joss Whedon da parte di Charisma Carpenter hanno dato il via ai commenti degli altri membri del cast delle serie Buffy - L'ammazzavampiri e Angel e ora anche David Boreanaz e Amy Acker hanno voluto offrire il proprio sostegno all'attrice e a chi ha condiviso online le proprie esperienze negative.

Il regista, secondo quanto dichiarato online, avrebbe minacciato più volte l'interprete di Cordelia di volerla licenziare durante la sua gravidanza, avrebbe commentato in modo inappropriato il suo aspetto, oltre ad aver abusato in vari modi del suo potere.

David Boreanaz ha ora scritto via Twitter alla sua collega Charisma Carpenter: "Sono qui per ascoltarti e sostenerti. Sono orgoglioso della tua forza".

L'interprete di Cordelia ha quindi risposto: "So che ci sei, David. Apprezzo tutto quello che hai fatto per dimostrarlo anche in privato. In particolare dopo mercoledì. Grazie".

Amy Acker ha invece scritto: "Sarò sempre orgogliosa del lavoro che abbiamo tutti fatto nel realizzare Angel. Nonostante io abbia avuto un'esperienza professionale positiva, mi si spezza il cuore nel sentire che non è stato così per tutti. Non giustifico qualsiasi azione che abbia fatto sentire qualcuno ferito o a disagio, e offro amore e sostegno a chiunque stia parlando per raccontare la propria verità".

Joss Whedon, per ora, non ha commentato ufficialmente le dichiarazioni di Charisma, che ha recitato nella serie Buffy - L'ammazzavampiri e nello spinoff Angel.

L'attrice ha voluto condividere la sua esperienza per sostenere Ray Fisher che, ormai da molto tempo, ha parlato apertamente dell'esperienza negativa vissuta sul set di Justice League, accusando i vertici di Warner Bros e DC di aver permesso al filmmaker di comportarsi in modo scorretto e inappropriato durante la realizzazione del cinecomic.