Josie and the Pussycats, Rosario Dawson e Alan Cumming vogliono un sequel del film del 2001

Le star del film del 2001 Josie and the Pussycats, Rosario Dawson e Alan Cumming, hanno qualche idea su come proseguire la storia sullo schermo.

Ricordate Josie and the Pussycats, il film del 2001 con Rosario Dawson, Tara Reid e Rachel Leigh Cook? Ora le star della pellicola vorrebbero tornare sullo schermo con un sequel, o magari con una sorta di parodia, come suggerisce Alan Cumming.

Nel 2021 il sito Comicbook ha parlato con alcuni interpreti del film ispirato ai personaggi degli Archie Comics, e ora tali dichiarazioni sono state finalmente rese note.

Sembra, comunque, che molti di loro siano volenterosi di tornare a esplorare quel mondo, e in particolare Rosario Dawson e Alan Cumming offrono interessanti idee in merito.

"Gran parte del film si focalizzava sugli artisti, sull'industria dello spettacolo e i diversi giocatori in campo. E guardava alla reazione del pubblico, al comportamento delle masse" affermava Dawson "Per cui sarebbe interessante vedere come siano diventati i consumatori, quanto più intelligenti siano ora, cosa sta succedendo in questo mondo, e magari renderlo il focus della conversazione di un possibile sequel".

"È un po' quello che sta succedendo con il #FreeBritney movement" continuava l'attrice "Non si può dire semplicemente che i media hanno diritto di fare qualcosa perché poi ci sarà chi ne fruirà, il consumatore. Adesso il consumatore dice 'Non vogliamo questo. Vogliamo di meglio'. Quindi cosa accade? Magari qualcosa del genere potrebbe essere interessante... Credo che sì, sarebbe interessante poter vedere che aspetto ha il mondo che queste ragazze abitano 20 anni dopo".

"Mi intriga parecchio l'idea di tornare a esplorare qualcosa di 20, anzi, quasi 25 anni fa" aggiungeva Cumming "Credo sarebbe esilarante. E lo sarebbe farlo sotto forma di parodia, per il fatto che il film non fu un successo di botteghino all'epoca, non riuscì a trovare il suo pubblico. Magari dovrebbero farne uno con le ragazze che interpretano questi personaggi all'età che hanno ora. C'è qualcosa di divertente in tutto ciò, e che possano avere un'altra opportunità".

E voi, lo vorreste un sequel di Josie and the Pussycats?