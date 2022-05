Joshua Jackson e Lauren Ridloff nella serie Starz di Ava Duvernay

STARZ annuncia lo sviluppo di una serie ancora senza titolo prodotta dalla pluripremiata regista e produttrice Ava DuVernay con Lauren Ridloff e Joshua Jackson. Il progetto ha ottenuto un accordo per la sceneggiatura per tre stagioni (18 episodi) con un via libera ufficiale. Kat Candler scriverà il primo episodio e fungerà da produttore esecutivo e showrunner. Paul Garnes sarà anche produttore esecutivo.

La serie segue due poli opposti che si intrecciano in una relazione amorosa che capovolge i loro mondi - e quello di tutti coloro che li circondano. Lauren Ridloff e Joshua Jackson hanno già recitato insieme in Children of a Lesser God a Broadway. Sono stati presentati durante una conversazione al #TakeTheLead Summit dove sono stati introdotti da Ava DuVernay e hanno discusso del progetto e dell'importanza di aumentare la rappresentazione sugli schermi delle comunità meno rappresentate.

Kathryn Busby, Presidente di Original Programming di STARZ, che ha moderato la conversazione del Summit con Lauren Ridloff e Joshua Jackson, ha dichiarato: "Non c'è niente di simile a questa serie in TV e siamo entusiasti di essere in fase di sviluppo con Ava, una pioniera e impareggiabile sostenitrice della diversità. Lauren è una vera ispirazione e insieme a Joshua, un brillante attore veterano, porteranno il loro incredibile talento in questo progetto, sia davanti che dietro la telecamera. Questa serie esemplifica la nostra missione #TakeTheLead e non potremmo esserne più orgogliosi".

La serie in episodi da mezz'ora racconterà la nascita e l'evoluzione di un amore radicale e ribelle. Una persona è ambiziosa, mentre l'altra è irrequieta. Una è pronta a impegnarsi, mentre l'altra discute i valori delle relazioni. Una è nera e una è bianca. Una è sorda e l'altra no. Sebbene estremamente diversi, i due sono emotivamente e fisicamente attratti l'uno dall'altro nonostante le aspettative personali e le opinioni pubbliche. La loro attrazione stravolge con passione le nozioni di razza, genere, classe, abilità fisiche, elevandosi a vero amore che supera ogni diversità.

"A nome del mio partner di produzione Paul Garnes e di tutti alla ARRAY Filmworks, sono entusiasta di sviluppare questo progetto con Lauren, Josh e Kat", ha affermato Ava DuVernay. "STARZ e Warner Bros. Television hanno preso un impegno audace nella produzione di tre stagioni, e siamo entusiasti e pronti per iniziare quello che spero sarà un bellissimo viaggio per tutti i soggetti coinvolti".

DuVernay supervisionerà la scrittura della serie attraverso il suo ARRAY Filmworks, un collettivo per riformulare la narrazione, vincitore del Peabody Award, e attraverso il suo accordo generale con la Warner Bros. Television. ARRAY Filmworks e Warner Bros. Television produrranno il progetto per STARZ. Esemplificando l'impegno #TakeTheLead dell'azienda nell'ampliare le narrazioni per, da e sulle donne e sul pubblico meno rappresentato, la serie sarà supervisionata dal vicepresidente senior della programmazione originale, Kathryn Tyus-Adair, per conto di STARZ.