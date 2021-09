Dawson's Creek, Joshua Jackson sulla reunion: "Vederci sul divano con le schiene che scricchiolano? Uno shock"

Joshua Jackson non è favorevole a una reunion di Dawson's Creek in stile Friends perchè non vuole scioccare gli spettatori mostrando quanto il cast sia invecchiato.

Joshua Jackson è tutt'altro che favorevole a una reunion di Dawson's Creek e boccia l'idea di seguire le orme di Friends, che ha visto uno speciale dedicato in onda su HBo Max seguitissimo dai fan.

Joshua Jackson in un momento dell'episodio Addio Joey della serie Dawson's Creek

Ma per Joshua Jackson, impegnato nella promozione della sua nuova serie, Dr. Death, una reunion di Dawson's Creek è una pessima idea come ha spiegato in un'intervista al Guardian:

"Credo che il fatto che il cast di Friends era già adulto durante lo show renda meno stridente il vederli ora. Ma metterci insieme su un divano oggi, tutti ultraquarantenni con le nostre schiene che scricchiolano, potrebbe scioccare le persone. Nessuno ha bisogno di sentire Pacey grugnire quando si alza da una sedia".

Joshua Jackson aveva 20 anni quando è stato scelto per il ruolo di Pacey Witter in Dawson's Creek, serie teen di enorme successo andata in onda per sei stagioni tra il 1998 e il 2003. dopo aver recitato in Fringe, The Affair e, di recente, Little Fires Everywhere, Jackson è approdato nel ruolo del neurochirurgo texano Christopher Duntsch, incarcerato nel 2017 con l'accusa di aver ucciso intenzionalmente molti suoi pazienti.

Dawson's Creek arriva su Netflix: cinque motivi per (ri)scoprirlo con il binge watching

"Nessuno di noi è completamente malvagio o completamente buono. Siamo tutti creature affascinanti e complesse. Duntsch non è diverso. Si tratta di trovare simpatia per il diavolo", ha dichiarato l'attore.

In Italia Dr. Death farà il suo debutto in streaming su Starzplay il 12 settembre.