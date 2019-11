Josh Trank critica la Marvel ed è costretto a lasciare Twitter

Josh Trank, il regista del film I Fantastici 4, ha lasciato Twitter dopo essere stato sommerso dalle critiche causate dai suoi commenti riguardanti i film Marvel, compiuti poche ore fa online.

Il filmmaker aveva lodato The Irishman, il film diretto da Martin Scorsese, dichiarando che i primi cinque minuti sono migliori di tutti i cinecomic prodotti dalla Marvel messi insieme, aggiungendo ironico "Mi dispiace, è un fatto... P.S. Non sono dispiaciuto".

Il profilo Twitter di Josh Trank ora risulta inesistente e il motivo potrebbe essere legato al gran numero di commenti negativi ricevuti online dopo la condivisone del post in cui criticava gli adattamenti dei fumetti.

I fan avevano reagito e il regista aveva replicato irato sostenendo che non potevano permettersi di discutere con lui di storia del cinema, arte, rischi professionali, crescita personale e di comprendere il valore di un lungometraggio. Le sue parole non avevano però calmato le acque, alimentando ulteriormente gli attacchi, anche personali, e le critiche rivolte ai Fantastic 4 - I Fantastici Quattro.

Il film di Scorsese è su Netflix da ieri e ne abbiamo parlato nella nostra video recensione di The Irishman.