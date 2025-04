Josh O'Connor e Alana Haim nelle foto di The Mastermind, il nuovo film di Kelly Reichardt

Al Festival di Cannes sarà presentato in concorso il film The Mastermind, diretto da Kelly Reichardt, ecco le prime foto dei protagonisti.

The Mastermind, il nuovo film diretto da Kelly Reichardt, verrà presentato al Festival di Cannes 2025 e online sono state condivise le prime foto dei protagonisti.

Le star del progetto, che verrà presentato in concorso sulla Croisette, saranno Josh O'Connor e Alana Haim.

Cosa racconterà The Mastermind

Il lungometraggio sarà ambientato in Massachusetts negli anni '70. The Mastermind seguirà JB Mooney, il protagonista interpretato da Josh O'Connor. Il giovane è un falegname disoccupato che si trasforma in un ladro di opere d'arte e sta progettando la sua più grande rapina. Quando le cose non vanno come si aspettava, tuttavia, la sua vita inizia a scivolare nel caos.

Nel cast del film diretto da Kelly Reichardt, oltre ad Alana Haim (Licorice Pizza) e alla star di Challengers, ci saranno anche John Magaro, Hope Davis, Bill Camp, Gaby Hoffmann, Amanda Plummer, Eli Gelb, Cole Doman, Javion Allen, Matthew Maher e Rhenzy Feliz.

The Mastermind: una foto di Josh O'Connor

Per ora MUBI ha ottenuto i diritti per la distribuzione in Nord America, Regno Unito, Irlanda, LATAM, Germania, Austria, Benelux, Turchia e India.

Reichardt ha collaborato nuovamente con Filmscience, realtà coinvolta nella produzione dei lavori della regista fin da Old Joy, per produrre la sua nuova opera.

Gli impegni delle star

O'Connor a maggio sarà impegnato al Festival di Cannes anche con The History of Sound. Tra i prossimi progetti dell'attore ci sarà inoltre il prossimo film diretto da Steven Spielberg.

The Mastermind: il protagonista Josh O'Connor

Haim, invece, ha recitato in One Battle After Another diretta da Paul Thomas Anderson e in The Drama insieme a Robert Pattinson e Zendaya.