Josh Brolin fa visita ai genitori durante il lockdown:"Sono stato irresponsabile"

Josh Brolin ha fatto pubblica ammenda per aver disatteso le direttive che riguardano anche la California in quarantena nel corso della pandemia di COVID-19. L'attore e la moglie, Kathryn Boyd, hanno portato la figlia di appena un anno a casa del padre dell'attore, James Brolin, e della matrigna, Barbra Streisand.

In un video di tre minuti condiviso su Instagram, Brolin ha quindi risposto alle critiche dei fan per il gesto sconsiderato:"Grazie per il reset" con l'hashtag che invita a rispettare la distanza.

Josh Brolin spiega nel filmato: "Mio padre vive accanto a noi e avevamo pensato di andare a trovarli e non stargli vicino ma quel piano è andato a monte e la responsabilità è nostra. Volevamo mostrare a Bean una piscina perchè non abbiamo una piscina e penso che sia stato irresponsabile".

"A volte è difficile essere onesti. Esserlo e dire 'Forse ho fatto una cavolata'. Sapevo fosse nell'aria, non a causa dei commenti, ma i commenti mi hanno condotto alla verità. È avvilente da morire, perché so che ci sono alcune persone là fuori senza maschere, senza guanti, senza interesse per tutto questo. Io non sono uno di loro".

Brolin ha sottolineato: "Chiedo scusa. Non mi importa dei follower, di Instagram, di qualsiasi cosa che riguardi queste piattaforme. Non mi sento responsabile nei vostri confronti, ma lo sono nei confronti degli altri esseri umani. Quindi vi porgo le mie scuse". L'attore ha sottolineato quanto sia importante proteggere gli altri a tutti i costi, ribadendo che bisogna pensare a chi sta soffrendo e non può abbracciare le persone amate in questo periodo difficile. La star del cinema ha aggiunto: "Sono un essere umano e sbaglio, ma grazie per avermelo fatto notare. State al sicuro".

Josh Brolin è tornato nel ruolo del villain Thanos in Avengers: Endgame, diretto da Anthony e Joe Russo, penultimo capitolo della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe. L'attore ha interpretato il personaggio anche nel precedente Avengers: Infinity War.