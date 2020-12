Josh Brolin spiega il significato del nome della sua seconda figlia

Josh Brolin e sua moglie, Kathryn Boyd, hanno annunciato su Instagram la nascita della loro secondogenita, Chapel Grace Brolin, e hanno spiegato il significato del nome che hanno scelto per lei. Per molte famiglie, l'ultimo Natale ha rappresentato un periodo davvero particolare di questo infausto 2020. La nascita di Chapel Grace ha rappresentato per la famiglia Brolin una luce in fondo al tunnel.

Come ha spiegato Josh Brolin attraverso il suo profilo Instagram, ha spiegato il significato "religioso" alla base della scelta del nome della sua secondogenita, battezzata Chapel Grace. L'attore ha affermato: "Io e Kathryn abbiamo viaggiato molto e siamo stati dappertutto. Tuttavia, l'unico luogo in cui proviamo puntuale conforto sono le cappelle delle chiese. Non siamo particolarmente religiosi ma, in luoghi del genere, sentiamo sempre la presenza di un qualche Dio che inonda la nostra vita. Diciamo che ci sentiamo più connessi con il creato. Chapel Grace è, quindi, la manifestazione del nostro amore nei confronti del legame che unisce tutti gli esseri umani".

L'attore ha continuato a manifestare l'amore nei confronti della secondogenita avuta da Kathryn Boyd definendo sua figlia come un angelo natalizio. Per un interprete come Josh Brolin, spesso in giro per il mondo, il 2020 ha rappresentato la possibilità di trascorrere più a tempo a contatto con la sua famiglia e gli affetti. Come riporta Comic Book, in occasione del podcast Team Deakins, Brolin si è soffermato a parlare del suo ruolo nel franchise degli Avengers e ha detto: "Non ho scelto di prendere parte al franchise per soldi. In effetti, il mio è stato solo un cammeo. Non c'erano tanti soldi di mezzo. Se mi avessero affidato un ruolo da Avenger, probabilmente non avrei accettato. Invece mi è piaciuto interpretare Thanos, un uomo solo contro tutti!".